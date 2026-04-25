Quốc phòng, năng lượng thành chủ đề nóng tại Đại hội Kinh tế châu Âu 2026

Căng thẳng địa chính trị gia tăng đã đưa vấn đề an ninh lên hàng đầu trong chương trình nghị sự kinh tế của châu Âu, với năng lượng và quốc phòng giữ vai trò trung tâm. Sự chuyển dịch này được phản ánh tại Đại hội Kinh tế châu Âu (EEC) năm nay ở Katowice (Ba Lan).

Được tổ chức với chủ đề “Sức mạnh của đối thoại”, EEC lần thứ 18 khai mạc vào ngày 21/4 và kéo dài đến ngày 24/4. Sự kiện đã thu hút khoảng 1.300 diễn giả và 13.500 người tham dự, trở thành một trong những diễn đàn kinh tế lớn nhất châu Âu.

Ông Wojciech Kuspik, CEO của Tập đoàn PTWP, đơn vị tổ chức EEC, cho biết: “Các cuộc tranh luận công ngày càng bị chi phối bởi các yếu tố an ninh, điều này đòi hỏi một nền kinh tế châu Âu mạnh mẽ, có chủ quyền và cạnh tranh”.

Phát biểu trong một phiên thảo luận tại đại hội, ông Jerzy Buzek, thành viên Nghị viện châu Âu, cho rằng cuộc chiến tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông và những thay đổi trong chính sách của Mỹ đã làm thay đổi triển vọng địa chính trị của châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng khối này phải “tự đứng trên đôi chân của mình.”

Trong khi đó, ông Johan Pelissier, Chủ tịch khu vực châu Âu của Airbus, cho biết châu Âu đang gia tăng đầu tư vào quốc phòng bất chấp cấu trúc kinh tế còn phân mảnh. Ông Pelissier nói thêm: “Ngân sách quốc phòng của châu Âu đã tăng gấp đôi và có thể tiếp tục tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới”.

Liên minh châu Âu đã phê duyệt chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) trị giá 150 tỷ euro (175 tỷ USD) vào tháng 5 năm 2025 nhằm mở rộng sản xuất và mua sắm chung thiết bị quốc phòng. Theo bà Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, đại diện toàn quyền của chính phủ Ba Lan về công cụ an ninh châu Âu, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ sớm gửi phiên bản cuối cùng của các thỏa thuận vay vốn tới các nước thành viên trong khuôn khổ chương trình này.

Ngoài ra, năng lượng cũng là một nội dung quan trọng khác trong các cuộc thảo luận về an ninh. Các đại biểu cảnh báo rằng châu Âu vẫn dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài, nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh cả việc đa dạng hóa và chuyển đổi năng lượng.

EU công bố kế hoạch “Thúc đẩy EU” ​​mới nhằm giải quyết khủng hoảng năng lượng và thúc đẩy năng lượng sạch. Ảnh: iStock.

Theo một tuyên bố của Ủy ban châu Âu hôm 21/4, kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang, EU đã phải chi thêm 24 tỷ euro cho nhập khẩu năng lượng do giá tăng cao mà không nhận được thêm nguồn cung năng lượng nào. Ủy ban châu Âu đã đề xuất một gói biện pháp mang tên “Thúc đẩy EU”, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các thị trường nhiên liệu hóa thạch biến động và thúc đẩy năng lượng sạch trong nước.

Ông Ireneusz Fafara, Tổng giám đốc Orlen, công ty dầu khí lớn nhất Ba Lan, cho biết: “Con đường duy nhất phía trước của EU là xây dựng khả năng tự cường của chính mình, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng”.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua