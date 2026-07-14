Quốc hội Hungary thông qua sửa đổi hiến pháp sâu rộng

Quốc hội Hungary vừa thông qua một sửa đổi hiến pháp, mở đường bãi nhiệm Tổng thống Tamás Sulyok và triển khai một loạt cải cách chính trị, tư pháp theo chương trình của chính phủ mới do Thủ tướng Péter Magyar lãnh đạo.

Quốc hội Hungary thông qua sửa đổi hiến pháp, mở đường bãi nhiệm tổng thống. Ảnh: Euronews.

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, đảng Tisza của Thủ tướng Magyar giành đa số hai phần ba tại Quốc hội, tạo điều kiện để thúc đẩy các sửa đổi hiến pháp và điều chỉnh nhiều chính sách được ban hành dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Bản sửa đổi được thông qua với 139 phiếu thuận và 6 phiếu chống tại Quốc hội gồm 199 thành viên. Theo quy định, Tổng thống Tamás Sulyok có năm ngày để ký ban hành văn bản. Chính phủ cho biết sẽ tiến hành thủ tục luận tội nếu ông không ký.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Magyar cho rằng đây là bước khởi đầu trong tiến trình cải cách hệ thống pháp luật và thể chế của Hungary. Ngoài việc mở đường thay thế tổng thống, sửa đổi hiến pháp còn bao gồm các nội dung như cải cách tư pháp, thành lập cơ quan điều tra các cáo buộc lạm dụng tài chính dưới thời chính phủ trước và áp dụng giới hạn nhiệm kỳ 12 năm đối với các nghị sĩ.

Đảng Fidesz của cựu Thủ tướng Viktor Orbán phản đối sửa đổi hiến pháp, cho rằng động thái này làm suy yếu pháp quyền và trật tự dân chủ. Các nghị sĩ Fidesz đã tẩy chay phiên họp Quốc hội, trong khi những người ủng hộ đảng này tổ chức biểu tình phản đối tại Budapest.

Theo Hiến pháp Hungary, tổng thống chủ yếu giữ vai trò nghi lễ nhưng có quyền ký ban hành luật hoặc chuyển các dự luật lên Tòa án Hiến pháp để xem xét. Chính phủ mới cho rằng việc thay đổi người đứng đầu nhà nước là cần thiết để bảo đảm tiến trình cải cách không bị cản trở.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5, chính phủ của Thủ tướng Magyar đã triển khai nhiều biện pháp cải tổ bộ máy nhà nước và các thể chế công. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng những thay đổi này có thể làm suy yếu các thiết chế dân chủ.

Minh Phương

Nguồn: Euronews, CNA.