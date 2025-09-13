Quế Ngọc Hải: “Thanh Hóa sẽ vượt khó để trở lại mạnh mẽ”; Thùy Linh vào bán kết Vietnam Open 2025

Đội tuyển Việt Nam bổ sung trợ lý người Hàn Quốc

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Choi Soo Seong sẽ gia nhập ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam từ trung tuần tháng 9, làm trợ lý cho HLV trưởng Kim Sang Sik. Ông Choi, tốt nghiệp Đại học Hanyang và có bằng thạc sĩ tại Anh, từng tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thể thao quốc tế.

HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm trợ lý, phụ trách công việc phiên dịch viên và hỗ trợ công tác huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn - Báo Dân Trí).

Ở đội tuyển Việt Nam, ông đảm nhiệm vai trò phiên dịch, hỗ trợ huấn luyện, đồng thời đại diện cho DJ Management - công ty đại diện của HLV Kim Sang Sik.

Trước đó, HLV người Hàn Quốc đã có các trợ lý Yoon Dong Hun, Lee Woon Jae và mới bổ sung Lee Jung Soo. Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành công, và sắp tới hướng tới vòng loại Asian Cup 2027 cùng SEA Games 33.

Quế Ngọc Hải: “Thanh Hóa sẽ vượt khó để trở lại mạnh mẽ”

Chiều 12/9, CLB Đông Á Thanh Hóa có buổi tập cuối cùng trước trận gặp HAGL tại vòng loại Cúp quốc gia 2025/26. Trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định toàn đội rất đoàn kết, quyết tâm giành chiến thắng để xốc lại tinh thần trong giai đoạn khó khăn.

CLB Thanh Hóa duy trì tinh thần thoải mái trong các buổi tập.

Hiện Thanh Hóa mới có 1 điểm sau 3 vòng V.League, trong khi HLV Choi Won Kwon chưa có nhiều thời gian làm việc cùng đội. Đội bóng xứ Thanh còn chịu tổn thất khi nhiều trụ cột như Ribamar, Ngọc Tân dính chấn thương.

Sau biến động lớn về lãnh đạo khi bầu Đoan bị tạm giữ, gia đình ông vẫn cam kết đồng hành cùng CLB Thanh Hóa đặt niềm tin vào đấu trường Cúp quốc gia, nơi họ từng gặt hái nhiều thành công.

Thùy Linh vào bán kết Vietnam Open 2025, trở thành hy vọng duy nhất của chủ nhà

Chiều 12/9, Nguyễn Thùy Linh đã vượt qua tay vợt Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai để giành vé vào bán kết Vietnam Open 2025. Hạt giống số 1 khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 21-10 ở set 1, nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn.

Thuỳ Linh rất vất vả mới vào được bán kết.

Thamonwan vùng lên mạnh mẽ, tận dụng lỗi đánh hỏng của Thùy Linh để thắng lại set 2. Bước sang set quyết định, dù có lúc dẫn sâu tới 9 điểm, tay vợt Thái Lan vẫn bền bỉ rút ngắn cách biệt xuống 17-19.

Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt hạng 18 thế giới đã giúp Thùy Linh kết thúc trận đấu với tỷ số 21-18, qua đó trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam đi tiếp. Ở bán kết, Thùy Linh sẽ gặp Kim Min Ji (Hàn Quốc).

Zidane được kỳ vọng kế nhiệm Deschamps ở tuyển Pháp sau World Cup 2026

Tương lai chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp sau World Cup 2026 đang dần hé lộ khi Didier Deschamps nhiều khả năng rút lui, và Zinedine Zidane nổi lên là ứng viên hàng đầu. Huyền thoại Thierry Henry úp mở khi khẳng định “ai cũng biết” người sẽ kế nhiệm, ngầm ám chỉ Zidane.

Henry tiết lộ rằng Zidane sẽ trở thành HLV tiếp theo tại tuyển Pháp (Ảnh: Mirror)

Thông tin này cũng trùng khớp với L’Équipe, cho rằng nội bộ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) phần lớn ủng hộ việc Zidane dẫn dắt “Les Bleus”. Chủ tịch FFF Philippe Diallo vẫn thận trọng nhưng cho biết sẽ sẵn sàng vào thời điểm thích hợp.

Nếu trở thành hiện thực, Zidane sẽ trở lại băng ghế huấn luyện sau 5 năm rời Real Madrid, mở ra chương mới cùng tuyển Pháp - nơi ông từng là biểu tượng bất tử với chức vô địch World Cup 1998.

HLV Amorim giữ niềm tin vào Bayindir, đánh giá cao tiềm năng của Lammens

Trước trận derby Manchester, HLV Ruben Amorim xác nhận Altay Bayindir sẽ tiếp tục bắt chính cho MU, dù tân binh Senne Lammens được kỳ vọng là lựa chọn số một trong tương lai. Lammens vừa gia nhập từ Royal Antwerp với giá 18,1 triệu bảng, thay thế Andre Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn.

HLV Amorim chưa mạo hiểm sử dụng Lammens.

Dù vậy, Amorim nhấn mạnh Bayindir - người có 10 lần khoác áo tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và dày dạn kinh nghiệm - phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại. Ông khẳng định MU cần sự chắc chắn trước mắt nhưng vẫn đặt niềm tin lâu dài vào tài năng trẻ người Bỉ. Quỷ đỏ đang có 4 điểm sau 3 vòng và đứng thứ 9, kém đội nhì bảng 3 điểm trước trận gặp Man City.

Tin vắn nổi bật: - Tiền vệ Jack Grealish được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 tại Ngoại hạng Anh, đánh dấu lần đầu tiên anh giành danh hiệu cá nhân này. - Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) cho biết sẽ áp dụng quy định kiểm tra giới tính VĐV nữ sau khi có hướng dẫn từ FIVB, trường hợp Đặng Thị Hồng hiện chưa đủ điều kiện thi đấu. - Cristiano Ronaldo kiếm 261 triệu USD, gần gấp đôi Messi, để dẫn đầu danh sách VĐV thu nhập cao nhất thế giới 2025, trong khi bóng đá chiếm ưu thế với 5 đại diện.

