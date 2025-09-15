Quảng Ngọc xây dựng chính quyền phục vụ hiệu lực, hiệu quả

Xã Quảng Ngọc ngày nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Quảng Hợp, Quảng Văn, Quảng Phúc, Quảng Ngọc (huyện Quảng Xương cũ). Sau sáp nhập, xã Quảng Ngọc có diện tích tự nhiên 34,4km2, dân số 33.588 người. Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền phục vụ hiệu lực, hiệu quả, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Một buổi tiếp công dân của lãnh đạo xã Quảng Ngọc.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ngọc đã được đầu tư, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như hệ thống máy tính kết nối phần mềm một cửa điện tử, hệ thống camera giám sát, quầy giao dịch, khu vực chờ cho công dân... tạo không gian làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Đội ngũ cán bộ làm việc tại trung tâm đều được lựa chọn kỹ lưỡng, có năng lực chuyên môn, được tập huấn đầy đủ về kỹ năng tiếp công dân, xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh. Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được bố trí 7 cán bộ, trong đó có 1 thạc sĩ, 5 cán bộ chuyên môn có trình độ đại học. Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ngọc tiếp nhận 8.548 hồ sơ; có 8.163 hồ sơ được giải quyết trước thời hạn.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ngọc Lê Thị Hoa cho biết: “Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hàng trăm hồ sơ trong các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động - thương binh và xã hội, chứng thực, xây dựng... với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%. Người dân đến làm việc không còn phải di chuyển nhiều lần, không mất thời gian chờ đợi, hạn chế tiếp xúc với nhiều bộ phận. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được nâng cao rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền cơ sở".

Theo bà Hoa, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ngọc sẽ tiếp tục được kiện toàn, từng bước chuyển sang mô hình số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính. Xã cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng chính quyền số hiện đại, hiệu quả, minh bạch.

Cùng với việc thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, xã Quảng Ngọc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng đơn, thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngọc Lê Văn Trưởng cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tranh thủ tốt mọi nguồn lực, chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra, xây dựng quê hương Quảng Ngọc ngày thêm giàu đẹp, văn minh”.

Bài và ảnh: Minh Khanh