Quang Chiểu giảm nghèo thông tin, cải thiện đời sống người dân

Giảm nghèo thông tin là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại xã Quang Chiểu. Việc tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, toàn diện sẽ góp phần hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức, học hỏi các kiến thức mới để áp dụng vào lao động, sản xuất, cải thiện đời sống.

Từ thông tin tuyên truyền đến với người dân, anh Lò Văn Hằng, ở bản Pọng đã đầu tư phát triển cây trồng, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Quang Chiểu là xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Với địa hình nhiều đồi núi cao, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi các khe suối và nhiều bản xa trung tâm vào mùa mưa dễ bị sạt lở khiến việc đi lại, tiếp cận các dịch vụ xã hội gặp nhiều trở ngại. Trên địa bàn xã có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, bao gồm Thái, Mường, Mông, Dao và Kinh, đời sống còn nhiều khó khăn. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Dự án 6 về truyền thông giảm nghèo về thông tin, Quang Chiểu xác định chuyển đổi số là giải pháp nền tảng để khắc phục một trong những “điểm nghẽn” lớn của việc thiếu thông tin, khó tiếp cận dịch vụ công và chính sách an sinh.

Toàn xã hiện có 76 hộ nghèo, chiếm 6,1%; có 113 hộ cận nghèo, chiếm 9,02%. Do điều kiện khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nên việc tiếp cận các thông tin của người dân nơi đây gặp nhiều hạn chế. Họ bị thiếu hụt kiến thức về phát triển sản xuất, kỹ năng số, không có tay nghề, bằng cấp nên việc làm không ổn định. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quang Chiểu, Cao Văn Công cho biết, địa phương hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác giảm nghèo đa chiều, nhất là các tiêu chí tiếp cận thông tin. Một số khu vực vùng sâu, các bản xa trung tâm, như: Co Cài, Con Dao, Suối Tút, Pù Đứa thì đường internet cáp quang, sóng điện thoại 4G/5G vẫn còn tình trạng yếu, mạng chập chờn, hệ thống loa truyền thanh chưa phủ kín... Do đó, thông tin từ xã đến các bản nhiều khi bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Để đưa thông tin kịp thời đến mọi người dân ở các bản, xã Quang Chiểu đã chủ động đổi mới cách làm, đa dạng hình thức tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm, xem thông tin là “chìa khóa” mở đường, tạo động lực phát triển. Với vai trò chủ lực trong công tác tuyên truyền, phòng văn hóa - xã hội xã đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn, các bản lồng ghép các nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng... Đây trở thành kênh thông tin gần gũi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nội dung tuyên truyền được xây dựng theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các vấn đề gắn với đời sống, như: chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phổ biến pháp luật. Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin trên môi trường mạng ngày càng đa dạng, việc cung cấp thông tin chính thống từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong định hướng nhận thức, hạn chế tác động của thông tin sai lệch. Người dân nhờ đó có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp trong sản xuất, đời sống.

Song song với phương thức truyền thống, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông. Các nhóm zalo cộng đồng, trang mạng xã hội được sử dụng để cập nhật thông tin nhanh chóng, mở rộng phạm vi tiếp cận. Nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa truyền thống và hiện đại, thông tin thiết yếu ngày càng đến gần hơn với người dân. Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn từng bước được hoàn thiện; hệ thống mạng nội bộ, internet băng thông rộng đáp ứng cơ bản yêu cầu xử lý công việc. Các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và tăng tính minh bạch.

Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Quang Chiểu đã tập trung thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn ưu đãi của các ngân hàng để động viên, khuyến khích, hỗ trợ bà con mạnh dạn vay vốn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng được đầu tư phát triển hiệu quả, như: mô hình trồng cam Lào và quýt đường của hộ ông Tặng Văn Cấu ở bản Con Dao; mô hình kinh tế vườn đồi trồng vải của anh Lò Văn Hằng, ở bản Pọng; mô hình trồng dưa hấu ở bản Sáng; trồng cây cafe ở bản Pù Đứa; trồng lúa nếp cái nọi ở bản Pùng. Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Vi Văn Thuấn, cho biết: “Năm 2026, mục tiêu của xã Quang Chiểu là duy trì số hộ nghèo 76/76 hộ, cận nghèo có 113 hộ; không để hộ nghèo, cận nghèo mới phát sinh; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 217 lao động. Để thực hiện được các mục tiêu trên, xã tiếp tục triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Đồng thời, đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo hướng phát huy nội lực là chính, gắn với lồng ghép có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế cho người dân”.

Bài và ảnh: Tiến Đạt