Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Những con đường bê tông, trải nhựa uốn lượn qua những triền đồi nối với các bản làng và những ngôi trường, nhà văn hóa, trạm y tế... được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khang trang đã và đang đem lại diện mạo mới cho khu vực miền Tây Thanh Hóa.

Đường lên bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy đã được thảm nhựa, thuận lợi cho Nhân dân đi lại.

Nếu như trước đây, con đường từ bản Son lên bản Ché Lầu, xã Na Mèo và đến 2 bản Xía Nọi, Mùa Xuân của xã Sơn Thủy vất vả bao nhiêu thì nay đã thuận lợi hơn nhiều. Bởi con đường đã được bê tông hóa, thỏa ước mơ của bà con sinh sống trên 3 bản khó khăn nhất của 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy. Có đường giao thông, bà con đi lại, giao thương thuận lợi và các em học sinh theo học dưới trung tâm xã cũng vơi bớt nhọc nhằn. Bản Ché Lầu với hơn 60 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Bà con đến Ché Lầu sinh sống từ những năm 1990, lúc đầu chỉ có vài nóc nhà đơn sơ thì nay bản đã đông vui, rộn ràng. Đường bê tông về đến tận bản. Nhà văn hóa xây dựng khang trang là nơi diễn ra những việc quan trọng của bản. Sân nhà văn hóa cũng được đổ bê tông rộng rãi, vào ngày mùa bà con tranh thủ phơi lúa, ngô, sắn. Vào dịp lễ, tết thì sân nhà văn hóa lại là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của Nhân dân trong bản Ché Lầu.

Ở xã Mường Lý, năm học mới 2025-2026 bắt đầu trong niềm hân hoan, phấn khởi của các thầy, cô giáo, các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Lý khi ngôi trường được đầu tư sửa chữa, nâng cấp đồng bộ và khang trang. Các em học sinh trong xã có nơi học, ăn nghỉ đảm bảo, là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các thầy, cô giáo và học sinh ở vùng đất còn bộn bề khó khăn này.

Thầy giáo Hoàng Sỹ Xuân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Lý, cho biết: Những năm qua, nhà trường nhận được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh đầu tư về cơ sở vật chất thông qua các chương trình, dự án, trong đó có Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhà trường được đầu tư xây dựng phòng học 2 tầng với 8 lớp học; dãy phòng ở ký túc xá 2 tầng với 16 phòng khép kín cho học sinh bán trú; sửa chữa 10 phòng ở học sinh đã xuống cấp; xây dựng bờ kè trước và sau phòng học. Nhờ các công trình trên, học sinh nhà trường đã có thêm một khu nhà ở khép kín, rộng rãi, an toàn để các em ở lại trường. Các em được học trong các phòng học đảm bảo tiêu chuẩn. Năm học mới 2025-2026, nhà trường có tổng số 469 học sinh/11 lớp, với 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất góp phần giúp nhà trường vững tin bước vào năm học mới, thắng lợi mới.

Cùng với công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Lý, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn xã Mường Lý còn có 5 công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa theo nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025. Đó là các công trình nhà văn hóa bản Mau, hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Nàng 1, đường giao thông từ ngã 3 Trung Thắng - Sài Khao đi điểm trường Trung Thắng thuộc Trường Tiểu học Tây Tiến, hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Sài Khao; cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa - khu thể thao bản Nàng 1. Các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và đem lại diện mạo mới nơi biên giới.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Lý nhiệm kỳ 2020-2025, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã được cải thiện và từng bước phát triển. Tổng vốn đầu tư từ năm 2020 đến 2025 trên địa bàn xã đạt hơn 31 tỷ đồng, góp phần phát triển hạ tầng và xây dựng khu dân cư văn hóa mới. Địa bàn xã được đầu tư thêm hệ thống đèn đường khu vực các bản: Mau, Kít, Tài Chánh, Nàng 1, Nàng 2, Muống 1, Muống 2, Chiềng Nưa. Có 3 bản được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Kít, Mau và Nàng 2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với khí thế mới, vận hội mới, xã Mường Lý đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình, dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển, lồng ghép với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Tại xã Thiên Phủ, giai đoạn 2021-2025, địa phương được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư 12 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025. Nổi bật là công trình chợ Thiên Phủ hay còn gọi là chợ Mường Khăng, được xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng đầu năm 2025, góp phần giúp người dân địa phương và các xã lân cận giao thương hàng hóa, vun đắp tình đoàn kết, xây dựng giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Kinh nơi đây.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, từ năm 2022-2025, trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa đã được đầu tư hơn 690 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025. Trong đó, nước sinh hoạt tập trung 35 công trình; xây dựng, nâng cấp, cải tạo sửa chữa trạm y tế 15 công trình; cứng hóa đường giao thông 16 công trình; đầu tư, xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ 10 công trình; 37 công trình trường, lớp học; 147 công trình văn hóa... Các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đã góp phần đưa diện mạo khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn