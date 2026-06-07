Lầu Năm Góc nâng cảnh báo về hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất

Truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc đã nâng mức đánh giá mối đe dọa từ hoạt động gián điệp của Israel lên cấp độ “nghiêm trọng”, mức cao nhất trong hệ thống phân loại nội bộ.

Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Chiến tranh Mỹ. Ảnh: AP.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Tel Aviv liên quan đến Iran và Lebanon ngày càng gia tăng.

Theo NBC News và báo New York Times, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) gần đây đã lưu hành một báo cáo dài 7 trang, trong đó đánh giá năng lực thu thập tình báo của Israel, cả về con người lẫn công nghệ, ở mức cao nhất. Báo cáo được cho là đã xác định một số quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump là mục tiêu theo dõi của tình báo Israel.

Những người bị cho là nằm trong diện bị giám sát gồm đặc phái viên Steve Witkoff, người dẫn đầu các cuộc đàm phán với Iran cùng Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby và cấp phó Michael DiMino.

Các nguồn tin được NBC News và New York Times dẫn lời cho biết giới chức phản gián Mỹ ngày càng lo ngại về các hoạt động thu thập thông tin của Israel nhằm vào quá trình hoạch định chính sách của Washington đối với Iran và Lebanon. Một quan chức cấp cao Mỹ nhận định mức độ giám sát của các cơ quan tình báo Israel đối với giới chức Mỹ kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai là “vượt xa thông lệ”.

Mặc dù hoạt động tình báo giữa các quốc gia đồng minh không phải điều hiếm gặp, song các nguồn tin cho rằng những hoạt động gần đây của Israel đã vượt quá giới hạn thường thấy, dẫn đến việc Mỹ nâng mức cảnh báo.

Washington gia tăng lo ngại về hoạt động tình báo của Israel liên quan Iran và Lebanon. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, các bên liên quan đã nhanh chóng bác bỏ thông tin trên. Lầu Năm Góc từ chối bình luận, trong khi một quan chức Nhà Trắng khẳng định toàn bộ câu chuyện là “không đúng sự thật”. Đại sứ quán Israel tại Washington cũng cho rằng các báo cáo mang động cơ chính trị và nhấn mạnh các hoạt động tình báo của Israel chỉ nhằm vào đối thủ chứ không phải các đồng minh.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có dấu hiệu căng thẳng do bất đồng về cách xử lý các cuộc xung đột tại Trung Đông. Dù Mỹ và Iran đã đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời từ tháng 4, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran vẫn bế tắc. Trong khi đó, Israel liên tục bày tỏ hoài nghi đối với nỗ lực ngoại giao của Washington và ủng hộ lập trường cứng rắn hơn với Tehran.

Ngọc Liên