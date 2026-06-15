LHQ và Mỹ lên án việc Israel không kích Lebanon

Giữa lúc Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình, Israel ngày 14/6 tiến hành không kích Lebanon, khiến một chỉ huy cấp cao Hezbollah thiệt mạng, động thái này ngay lập tức bị LHQ và Mỹ lên án.

Chỉ huy Hezbollah Ali al-Hajj thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào khu ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 14/6. Ảnh: The Jerusalem Post.

Theo thông báo từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng thuộc Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của quân đội Israel đã đánh trúng một trụ sở của lực lượng Hezbollah ở quận Dahieh, phía Nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, bao gồm chỉ huy cấp cao Ali al-Hajj, và làm 16 người khác bị thương.

Các nguồn tin từ địa phương cho biết thêm, trong ngày, Israel cũng triển khai nhiều đợt không kích xuống khu vực phía Nam Lebanon khiến 4 người tử vong. Phản ứng trước làn sóng tấn công này, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành đáp trả nhằm vào các binh sĩ và phương tiện quân sự của Israel tại khu vực biên giới.

Vụ tấn công diễn ra giữa lúc Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt. Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức chỉ trích mạnh mẽ: “Cuộc tấn công vào Beirut đáng lẽ không được phép xảy ra, đặc biệt là vào một ngày đặc biệt khi chúng ta vừa đạt Thỏa thuận Hòa bình với Iran”. Ông Trump đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh các hành động có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng.

Từ New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Israel, nhấn mạnh hành động này đã phá vỡ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4. Ông cảnh báo cuộc xung đột kéo dài sẽ tàn phá nặng nề nền kinh tế khu vực lẫn thế giới, đồng thời hối thúc các bên kiềm chế tối đa để ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực Trung Đông.

Hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà ở khu ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 14.6. Ảnh: NBC News.

Tại Tehran, Bộ Ngoại giao Iran ra văn bản lên án và cáo buộc Washington phải chịu trách nhiệm khi để Israel liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) cũng ra cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng, khẳng định chủ quyền của Lebanon là “mạch máu” và không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào vượt qua ranh giới đỏ.

Trong khi giới chức quân sự nước này tuyên bố các lực lượng vũ trang đã “đặt ngón tay vào cò súng” và sẵn sàng hành động. Cộng đồng quốc tế lo ngại cuộc không kích của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến tiến trình hòa dịu vừa được thiết lập.

Thanh Giang