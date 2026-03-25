Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo mức độ tấn công gia tăng tại Bờ Tây

Theo Anadolu ngày 25/3, một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào người Palestine tại khu vực Bờ Tây đang gia tăng ở mức “đáng báo động”, trong bối cảnh hoạt động mở rộng khu định cư của Israel tiếp diễn.

Phó Điều phối viên đặc biệt về Tiến trình Hòa bình Trung Đông Ramiz Alakbarov phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/3. Ảnh: Anadolu

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Ramiz Alakbarov, Phó Điều phối viên đặc biệt về Tiến trình Hòa bình Trung Đông, cho biết các vụ tấn công liên quan đến người định cư diễn ra hằng ngày và có xu hướng leo thang, “thường xảy ra ngay cả khi có sự hiện diện của lực lượng Israel”, gây thương vong, thiệt hại tài sản và khiến nhiều người phải di dời.

Báo cáo trong giai đoạn từ ngày 3/12/2025 đến 13/3/2026 cho thấy phía Israel đã thúc đẩy hoặc phê duyệt hơn 6.000 đơn vị nhà ở tại Bờ Tây, trong đó có khoảng 3.160 căn tại Khu vực C và 2.850 căn tại Đông Jerusalem.

Israel tiến hành mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây. Ảnh: Anadolu

Ông Alakbarov bày tỏ quan ngại về việc mở rộng khu định cư “liên tục”, cho rằng điều này làm gia tăng căng thẳng, hạn chế khả năng tiếp cận đất đai của người Palestine và ảnh hưởng tới triển vọng thành lập một nhà nước Palestine độc lập, liền mạch về lãnh thổ.

Ngoài ra, ông bày tỏ lo ngại về số lượng lớn người Palestine, trong đó có trẻ em, đang bị Israel giam giữ, bao gồm các trường hợp bị tạm giam hành chính mà không bị truy tố hoặc xét xử. Những báo cáo về đối xử không phù hợp và các trường hợp tử vong trong quá trình giam giữ cũng được mô tả là “đáng quan ngại”.

Liên quan đến tình hình tại Dải Gaza, ông Alakbarov cho rằng lệnh ngừng bắn vẫn “rất mong manh”, trong khi các hoạt động quân sự như không kích và pháo kích vẫn tiếp diễn. Khoảng 1,4 triệu người hiện vẫn phải di dời tại hơn 1.200 địa điểm, nhiều nơi trong điều kiện quá tải và thiếu an toàn.

Ông kêu gọi bảo vệ dân thường, đồng thời cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nước sạch, dịch vụ y tế và nơi trú ẩn. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị Israel sớm nối lại việc chuyển giao nguồn thu tài chính cho Palestine, cho rằng việc này có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của các thể chế Palestine.

Vân Bình

Nguồn: Anadolu