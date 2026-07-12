Qatar, Syria thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác khu vực

Các nhà lãnh đạo Syria và Qatar mới đây, đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tái thiết, đầu tư, nhân đạo và đào tạo ngoại giao. Hai bên cũng trao đổi về việc phối hợp với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) trong thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Syria.

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Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi tại thủ đô Damascus. Ảnh SANA.

Theo Hãng thông tấn Arab Syria (SANA) và Anadolu, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa ngày 11/7 đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi tại thủ đô Damascus. Tham dự cuộc gặp còn có Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad Hassan al-Shaibani.

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác khu vực, đồng thời thảo luận các nội dung liên quan đến công tác tái thiết, hỗ trợ nhân đạo và các cơ hội đầu tư trong giai đoạn phục hồi của Syria.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shaibani và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar đã hội đàm tại Cung điện Tishreen, tập trung vào việc mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, hai bên cũng trao đổi về tiến triển trong hợp tác liên quan đến hồ sơ vũ khí hóa học của Syria, trong đó có việc hỗ trợ Syria thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước Vũ khí Hóa học và tăng cường phối hợp với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani và Quốc vụ khanh Qatar Mohammed Al Khulaifi ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Damascus. Ảnh: Middle East Monitor.

Kết thúc cuộc hội đàm, Bộ Ngoại giao Syria và Bộ Ngoại giao Qatar đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo ngoại giao. Quốc vụ khanh Al-Khulaifi tái khẳng định, Doha sẽ tiếp tục hỗ trợ Damascus trong các nỗ lực tái thiết, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Chuyến thăm Damascus của ông Al-Khulaifi diễn ra chưa đầy một tuần sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shaibani với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Doha, cho thấy đà thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Thanh Giang

Nguồn: Anews, Sana.