Mỹ sẽ đưa Syria khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Chính quyền Mỹ thông báo sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, động thái được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với chính quyền mới tại Damascus và tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phục hồi kinh tế của quốc gia Trung Đông này.

Mỹ sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố, tiếp thêm động lực cho chính quyền mới. Ảnh: SANA.

Trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X hôm 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết định sẽ có hiệu lực sau 45 ngày, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua nghị quyết ngăn chặn - một kịch bản được đánh giá là khó xảy ra. Ông nhấn mạnh đây là “một bước đi mang tính lịch sử” của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo cơ hội để người dân Syria tái thiết đất nước sau nhiều năm xung đột.

Theo ông Rubio, việc dỡ bỏ quy chế “quốc gia bảo trợ khủng bố” sẽ mở đường cho thương mại và đầu tư quốc tế, giúp Syria có thêm nguồn lực phục hồi kinh tế và mở ra một giai đoạn phát triển mới. Ông khẳng định một Syria ổn định, thống nhất và hòa bình sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho khu vực mà còn cho cộng đồng quốc tế.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 8/7. Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đánh giá ông al-Sharaa, người từng lãnh đạo lực lượng đối lập trước khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào năm 2024, đang “làm một công việc đáng kinh ngạc” trong việc thống nhất Syria. Ông Trump cho rằng Syria đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và cần một cơ hội để phục hồi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8 tháng 7 năm 2026. Ảnh: NYTIMES.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Syria. Tuy nhiên, tác động của quyết định này còn hạn chế do Damascus vẫn nằm trong danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố của Mỹ, khiến các doanh nghiệp nước ngoài đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý khi đầu tư hoặc kinh doanh tại Syria.

Ngoại trưởng Rubio cho biết quyết định mới được đưa ra sau khi phía Syria đưa ra các “cam kết chính thức” rằng nước này sẽ không ủng hộ các hành vi khủng bố quốc tế trong tương lai.

Về phía Syria, chính phủ nước này, ngày 8/7 đã hoan nghênh quyết định của Mỹ, coi đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Syria cho biết động thái này, cùng với việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phục hồi kinh tế, tái thiết đất nước, thu hút đầu tư và góp phần tăng cường ổn định khu vực. Damascus cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại với Washington nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, hướng tới hòa bình và phát triển.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera/Anadolu