Phường Tân Dân kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên trên địa bàn

Chiều 05/12, Đảng ủy phường Tân Dân tổ chức tọa đàm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên trên địa bàn (6/12/1930 - 6/12/2025). Dự tọa đàm có đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu dự tọa đàm.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Bí thư Đảng ủy phường Dân Tân phát biểu khai mạc tọa đàm.

Không chỉ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, Tân Dân còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, là một trong những địa bàn sớm hình thành tổ chức Đảng Cộng sản.

Ngày 6/12/1930, Hội nghị thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên trên địa bàn phường Tân Dân (khi đó thuộc huyện Tĩnh Gia) được tổ chức tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Giảng ở làng Hồ Thượng, trước cổng phủ lỵ Tĩnh Gia (nay là Tổ dân phố Thanh Minh, phường Tân Dân).

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trong giai đoạn 1930-1945, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, phong trào cách mạng ở địa phương được duy trì ngay cả trong thời kỳ địch khủng bố khốc liệt. Nhiều đảng viên ưu tú của Chi bộ đã tham gia tái lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa năm 1931, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đều ghi dấu tinh thần kiên cường, đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Dân đọc báo cáo truyền thống 95 năm ngày thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên trên địa bàn.

Bước sang thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và Nhân dân phường Tân Dân đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực. Đến năm 2025, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của phường đạt 10,3%; thu nhập bình quân gần 70 triệu đồng/người; văn hóa - xã hội tiến bộ; quốc phòng - an ninh giữ vững; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tĩnh Gia và thị xã Nghi Sơn (cũ) dự tọa đàm.

Từ 1/7/2025, phường Tân Dân được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Ngọc Lĩnh, phường Hải An và phường Tân Dân cũ. Đơn vị mới có quy mô dân số hơn 22.000 người, 20 tổ dân phố, với gần 900 đảng viên sinh hoạt tại 37 chi bộ.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương thức lãnh đạo, đổi mới quản trị đô thị và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Đảng bộ phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, giữ vững kỷ cương, đồng thời huy động sức mạnh đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu cùng ôn lại các giai đoạn phát triển của Đảng bộ phường.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước, bồi đắp thêm niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đảng viên tiền bối; đồng thời, nhắc nhớ về trách nhiệm kế tục truyền thống anh dũng, sáng tạo trên vùng đất Tân Dân.

Đảng bộ phường Tân Dân định hướng giai đoạn tới sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương phát triển trong điều kiện cụ thể của địa phương, giữ vững quan điểm “lấy dân làm gốc”, phát huy đoàn kết, truyền thống văn hóa, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Địa phương tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng cán bộ, cải thiện môi trường sống, khai thác hiệu quả tiềm năng biển, dịch vụ và thương mại ven đô; phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí phường kiểu mẫu, đóng góp vào sự đổi thay mạnh mẽ của Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Minh Hằng