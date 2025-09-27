Phụ nữ xã Thọ Phú chung sức xây dựng xã đạt chuẩn khá năm 2030

Chiều 27/9, Hội LHPN xã Thọ Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dự và chỉ đạo.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã, các đại biểu, dự Đại hội.

Được thành lập từ các xã: Thọ Dân, Thọ Thế, Thọ Tân, Thọ Phú, Xuân Lộc, Hội LHPN xã Thọ Phú có hơn 5.300 hội viên sinh hoạt tại 40 chi hội. Nhiệm kỳ 2021- 2025, Phụ nữ xã ngày càng chủ động hơn trong học tập, nâng cao năng lực, trình độ, vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội thực sự lan toả, đi vào cuộc sống bằng những việc làm, mô hình cụ thể thiết thực, như: “Thu gom phế liệu đến triệu phần quà”; “Nhà sạch – vườn đẹp”, “Trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Tuyến đường cây xanh, hàng rào xanh”, “Ngày Chủ nhật sạch”...

Các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 84 hộ thoát nghèo, cận nghèo; truyền nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho gần 600 hội viên; uỷ thác với Ngân hàng CSXH cho hội viên vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt 49 tỷ đồng. Hội cũng vận động trên 4.500 hộ dân hiến 13,2 ha đất, phá dỡ tường rào, công trình để mở rộng đường giao thông.

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, phát triển”, Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030 đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: Mỗi năm giúp ít nhất 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, 100% chi hội vận động gia đình đạt tiêu chí “5 có, 3 sạch”; 100% cán bộ Hội đăng ký học tập nâng cao năng lực số, tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Thọ Phú lần thứ I là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn, góp phần xây dựng Thọ Phú trở thành xã khá, năm 2030.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về công tác nhân sự. Đồng chí Hà Thị Phương được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà