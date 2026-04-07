Phó Tổng thống Mỹ thăm Hungary trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội quan trọng

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 7/4 đã tới thủ đô Budapest, bắt đầu chuyến công du Hungary trong hai ngày. Chuyến thăm diễn ra chỉ chỉ ít ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội quan trọng của quốc gia Trung Âu này, dự kiến diễn ra vào 12/4 tới.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bắt đầu chuyến thăm Hungary trong hai ngày 7-8/4.

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Hungary, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vance sẽ hội đàm với Thủ tướng Viktor Orban và tham dự một sự kiện vận động tranh cử. Trả lời báo giới trước khi rời Washington, Phó Tổng thống Mỹ cho biết hai bên sẽ trao đổi về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực, trong đó có châu Âu và Ukraine.

Chuyến thăm được xem là một động thái đáng chú ý trong bối cảnh Hungary đang bước vào giai đoạn then chốt của cuộc bầu cử. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Orban đang đối mặt với thách thức lớn từ các lực lượng đối lập, đặc biệt là đảng Tisza do ông Peter Magyar lãnh đạo.

Theo giới phân tích, việc một lãnh đạo cấp cao của Mỹ trực tiếp tới Hungary trong thời điểm nhạy cảm này mang ý nghĩa chính trị rõ rệt, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường tiếp xúc giữa Washington và các đối tác tại châu Âu.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Hungary Victor Orban đang đối mặt với thách thức lớn từ các lực lượng đối lập trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12/4 tới.

Trong những năm qua, Thủ tướng Viktor Orban theo đuổi đường lối mà ông gọi là “dân chủ phi tự do”, với các chính sách cứng rắn về nhập cư và cách tiếp cận thận trọng đối với các thể chế quốc tế. Quan điểm này có nhiều điểm tương đồng với cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một số vấn đề đối ngoại.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Hungary và Liên minh châu Âu vẫn tồn tại những khác biệt, đặc biệt liên quan đến chính sách đối với Ukraine và một số vấn đề nội khối. Budapest duy trì lập trường riêng trong một số vấn đề khu vực, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên lợi ích quốc gia.

Dù vậy, các nhà quan sát cho rằng yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử tại Hungary vẫn chủ yếu đến từ các vấn đề trong nước, như chi phí sinh hoạt và tình hình kinh tế. Do đó, tác động từ các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả các chuyến thăm cấp cao, có thể chỉ mang tính hỗ trợ.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters