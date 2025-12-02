Phiên họp lần thứ 24 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU

Sáng 02/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 24 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các xã, phường ven biển của tỉnh.

Tính đến ngày 29/11/2025, các bộ, ngành và địa phương được giao và hoàn thành 101 nhiệm vụ chống khai thác IUU. Cả nước đã cập nhật trên Vnfishbase là 79.243/79.243 tàu cá (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, theo báo cáo của địa phương đã được kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu. Trong tuần cả nước không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Cùng với cả nước, tuần vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương. Tính đến ngày 02/12/2025, trên địa bàn tỉnh có 6.231 tàu cá. Trong đó: hoạt động ven bờ 4.459 tàu cá, chiếm 71,6%; hoạt động vùng lộng 763 tàu cá, chiếm 12,2% và hoạt động vùng khơi 1.009 tàu cá, chiếm 16,2% tổng số tàu cá. 100% tàu cá thuộc diện đăng ký đã nhập dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và Dữ liệu Google Sheet do Chi cục Biển đảo và Thủy sản thiết lập, phục vụ chỉ đạo, điều hành. Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 02/12/2025, trên địa bàn tỉnh không phát sinh tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ và trên 10 ngày và không phát sinh số tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp để xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên phạm vi cả nước, như: tập trung tối đa nguồn lực; tiếp tục thực hiện tháng cao điểm tuần tra, kiểm soát tại vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực; tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác chống IUU tại các địa phương...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý các vụ việc tàu cá vi phạm khai thác IUU, mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài phát sinh trong thực tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại trong chống khai thác IUU ở các địa phương trong cả nước. Đồng thời, tổng hợp số liệu, hình ảnh xử lý vi phạm, xử phạt hành chính liên quan đến công tác chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, phát biểu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong công tác chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các xã, phường ven biển tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Cùng với đó, các địa phương rà soát lại các tàu không đủ điều kiện khai thác đã đưa các tàu cá về khu neo đậu tập trung, niêm phong, đóng biển tàu cá không đủ điều kiện hoạt động để giám sát cập nhật thường xuyên.

Ban quản lý Cảng cá Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng rà soát các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đi khai thác về mà không vào cảng cá chỉ định bốc dỡ hàng hóa để xử lý dứt điểm.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển, cửa lạch, bãi ngang, cảng cá; kiên quyết không cho các tàu cá không đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị đi khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, các lực lượng chức năng, địa phương phối hợp xử lý các tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trong quá trình hoạt động trên biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các ngành có liên quan, địa phương ven biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như đoàn thanh tra của EC tới đây.

Hải Đăng