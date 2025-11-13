Phát triển kinh tế trên vùng đất Xuân Bình

Trên vùng đất Xuân Bình, màu xanh của keo, của các loại cây ăn quả... như minh chứng cho vùng đất ấm no được tạo nên từ bàn tay lao động cần cù, chịu khó của người dân và định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng vùng đất Xuân Bình vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau sáp nhập xã Xuân Bình có diện tích tự nhiên lớn, phù hợp với trồng rừng và phát triển vùng cây ăn quả.

Xã Xuân Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Xuân Hòa, Bãi Trành, Xuân Bình (huyện Như Xuân cũ) và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Cùng nhìn lại chặng đường 5 năm (2020-2025), trong lĩnh vực kinh tế, Xuân Bình đã có nhiều đổi thay từ phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất.

Có dịp về vùng đất Xuân Bình, những ngày đầu tháng 11, người dân vùng trồng cây ăn quả đang tất bật chăm sóc cây trồng, chuẩn bị cho vụ thu hoạch cuối năm 2025. Gia đình chị Lê Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Trương đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng cây ăn quả. Những cây cam lòng vàng, cam đường canh... trĩu quả, vừa tất bật chăm sóc cam chuẩn bị thu hoạch, vừa chăm sóc những cây cam mới trồng. Bình quân, gia đình chị Huệ thuê 4 lao động làm việc thường xuyên với mức 250 - 350.000 đồng/ngày công.

Cũng như gia đình chị Huệ, gia đình anh Lê Minh Hải cũng là hộ có diện tích trồng các loại cam nhiều ở Xuân Bình. Đã hơn 10 năm gắn bó với cây cam, so với cây trồng khác, cây cam không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí, gia đình anh Hải có thu nhập 150-170 triệu đồng từ thu hoạch cam. Vào những ngày tháng 11, không chỉ riêng gia đình anh Hải mà nhiều hộ dân ở thôn 8, xã Xuân Bình chăm sóc cẩn thận vườn cam, chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới, hứa hẹn năng suất, giá cả ổn định. Từ sự tích cực trong lao động, sản xuất của mỗi người dân, đã và đang góp phần trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng trên vùng đất Xuân Bình.

Cây cam được xem là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế ở Xuân Bình.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, xã Xuân Bình phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong 5 năm đạt 743 ha. Nhiều loại giống mới năng suất, chất lượng cao được đưa vào gieo trồng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được tăng cường mang lại hiệu quả kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao được triển khai thực hiện như trồng thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh, cam đường canh, cam lòng vàng, quýt, ổi, bí xanh, nuôi ong lấy mật. Trong đó, quy hoạch 75 ha vùng cây ăn quả tập trung chủ yếu ở thôn 8, thôn Thanh Niên. Đến nay, Xuân Bình có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao gồm: Mật ong Quảng Dạ, ổi lê Như Xuân, mật ong Thiên Phú, bưởi da xanh Xuân Hòa, bưởi diễn Xuân Hòa, cam lòng vàng Xuân Hòa, cam đường canh Xuân Hòa. 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, tiêu biểu như Thanh long Huy Hoàng, thôn Hùng Tiến; rau an toàn Hoàng Trọng Lượng, thôn Nhà Máy; cơ sở chăn nuôi Nguyễn Đăng Ngọc, thôn Hồ...

Nông dân thôn 8, xã Xuân Bình chăm sóc cam chuẩn bị cho vụ thu hoạch.

Xã đã chuyển đổi diện tích đất dốc, bạc màu sang trồng cây lâm nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Hiện toàn xã trồng hơn 4.000 ha keo, giống keo chủ yếu như AH1, AH7, năng suất trung bình đạt 100-120 tấn keo nguyên liệu/ha . Hiện Xuân Bình có 5 cơ sở chế biến keo lớn.

Trong lĩnh vực chăn nuôi phát triển mạnh theo mô hình gia trại, trang trại gắn với an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Năm 2025, trên địa bàn xã Xuân Bình có 6 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có một số doanh nghiệp đầu tư trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn như Công ty TNHH Song Dương; Công ty TNHH nông nghiệp GOLDEN GOAT; Công ty CP Đầu tư và Chăn nuôi Long Sơn; Dự án trang trại Bãi Trành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tâm Việt... Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng; các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, đã góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách địa phương. 5 năm qua, có 45 dự án mới hoàn thành, đi vào hoạt động; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng lớn như gỗ ván MDF, gỗ ván thanh, ván ép...; đã thành lập và công nhận nhà đầu tư hạ tầng 2 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Xuân Hòa và cụm công nghiệp Bãi Trành.

Toàn xã Xuân bình có hơn 4000 ha keo. Trong ảnh: Ông Trịnh Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Bình (bên trái) thăm mô hình trồng keo tại xã nhà.

Ông Trịnh Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Bình cho biết: Định hướng trong phát triển kinh tế, thời gian tới, xã Xuân Bình đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu, tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 là 800 ha, trong đó sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 264 ha. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 69%; khai thác và tận dụng tối đa diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản tại các thôn Xuân Hợp, Hùng Tiến, thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 12, thôn Giăng... Phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 108 triệu đồng/ha. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển công nghiệp – xây dựng, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hòa (30ha) và cụm công nghiệp Bãi Trành (33,66ha) để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Xuân Bình phấn đấu trước năm 2030 trở thành xã nông thôn mới, đến năm 2040 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thảo Nguyên – Hoàng Đông