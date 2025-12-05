Phát triển Đảng trong học sinh ở Trường THPT Quảng Xương 4

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, Trường THPT Quảng Xương 4, xã Tiên Trang luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Đặc biệt từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/5/2021 “Về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”, nhiệm vụ này càng được nhà trường đẩy mạnh nhằm gia tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng cũng như tạo môi trường, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Những học sinh tiêu biểu của Trường THPT Quảng Xương 4 được kết nạp Đảng trong năm 2025.

Xác định phát triển đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên cũng như học sinh về quy định, điều kiện kết nạp Đảng là học sinh khi đủ 18 tuổi. Đồng thời, tổ chức thường xuyên các hoạt động thiết thực như nói chuyện truyền thống về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng đất nước nói chung, xây dựng tổ chức đảng nói riêng, từ đó học sinh thấy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển để bản thân xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thầy giáo Vũ Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 cho biết: “Để việc kết nạp Đảng trong học sinh đạt kết quả tốt, cùng với việc xây dựng kế hoạch, chủ động tạo nguồn, chi ủy chi bộ nhà trường giao cho đoàn thanh niên nhà trường triển khai công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú, để từ đó hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng. Khi đã lựa chọn được những đoàn viên ưu tú đưa vào diện “ươm mầm” và giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, chi bộ phân công đảng viên, đoàn thanh niên theo dõi giúp đỡ, giáo dục. Trong quá trình “ươm mầm”, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho học sinh nhằm đảm bảo những học sinh được kết nạp Đảng thực sự là những người xứng đáng, qua đó tạo sức lan tỏa và khơi dậy khát vọng được cống hiến, mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng cho những học sinh khác”.

Được biết, việc lựa chọn kết nạp đảng viên là học sinh được chi bộ thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Học sinh được kết nạp đều là những học sinh có nhận thức đúng đắn về Đảng, thật sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng, ý thức kỷ luật tốt, có năng lực trong học tập và các hoạt động về công tác đoàn và các hoạt động của lớp, của nhà trường. Việc xem xét, kết nạp Đảng cũng được chi ủy thực hiện công khai, khách quan, minh bạch. Ngoài ra, chi ủy, chi bộ nhà trường thường xuyên phối hợp với các địa phương để giới thiệu nguồn thanh niên ưu tú của nhà trường đã qua rèn luyện, thử thách tại trường và được bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng để cấp ủy địa phương xem xét tiếp tục bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng tại địa phương nơi học sinh cư trú, tạo điều kiện cho các em tiếp tục phấn đấu và trưởng thành.

Với cách làm khoa học cùng nhiều giải pháp thiết thực, mỗi năm nhà trường có từ 65 đến 85 học sinh là đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng và có từ 20 đến 25 học sinh được kết nạp Đảng. Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, Chi bộ Trường THPT Quảng Xương 4 đã tổ chức kết nạp được 91 đảng viên là học sinh. Đây là giai đoạn nhà trường có số lượng học sinh được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 Vũ Văn Thanh, "kết quả đạt được từ công tác phát triển Đảng trong học sinh không chỉ góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, còn là tiền đề, động lực để cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường chung sức, đồng lòng, nỗ lực thi đua “dạy tốt, học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh xếp loại khá tốt hằng năm luôn đạt 90% trở lên. Kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi cấp tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ví dụ như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhà trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%; toàn trường có 24 học sinh có tổng điểm 3 môn xét đại học đạt từ 27 trở lên, có 10 học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. Đặc biệt, năm 2024 nhà trường có 1 thí sinh đạt thủ khoa toàn quốc khối C00. Về kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, mỗi năm nhà trường có từ 30 đến 35 học sinh đoạt giải, trong đó kết quả nhiều môn thi như Ngữ văn, Lịch sử nhiều năm nằm trong tốp 10 toàn tỉnh".

Kết quả đạt được trong phát triển Đảng là học sinh ở Trường THPT Quảng Xương 4 không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, mà còn lan tỏa niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng. Đã có nhiều “hạt giống đỏ” được nhà trường phát hiện và “ươm mầm”, trở thành những đảng viên tiêu biểu trong học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Lê Phong