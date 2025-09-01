Phát triển Đảng trong hội viên phụ nữ

Xác định việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội chủ động và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nữ. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đội ngũ lãnh đạo nữ trí thức tỉnh thăm Di tích Lịch sử quốc gia Đền Đồng Cổ, xã Quý Lộc.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên nữ, Hội LHPN xã Tây Đô đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động. Đồng thời, tổ chức các phong trào, hoạt động cụ thể, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với hội viên phụ nữ. Tiêu biểu như các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Phụ nữ tự trọng rèn đức - tự tin luyện tài - trung hậu đảm đang - xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua các phong trào, tổ chức hội đã tìm được nhân tố mới, tích cực và tạo điều kiện, môi trường cho hội viên, phụ nữ rèn luyện, phát triển, phấn đấu vào Đảng. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã có 16 nữ quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.

Luôn có ý thức phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ khi được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ phố Phú Yên, phường Đông Quang, chị Lê Thị Tư luôn thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xông xáo tham gia các hoạt động, phong trào hội. Chị tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những hội viên khó khăn. Chị còn là chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau an toàn của xã và kết nối, hỗ trợ chị em cùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn, bền vững. Ghi nhận sự phấn đấu của chị, Chi bộ phố Phú Yên giới thiệu chị học lớp cảm tình Đảng và được xem xét, kết nạp năm 2023. Chị Tư tâm sự: “Vào Đảng là một niềm tự hào lớn lao. Bản thân tôi sẽ nỗ lực hơn trong công tác hội, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Phát triển đảng viên nữ là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ có ý nghĩa xây dựng tổ chức hội vững mạnh mà còn tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương quan tâm công tác cán bộ nữ, tạo động lực để chị em rèn luyện, phấn đấu. Hằng năm, các cơ sở hội chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng hội viên, phụ nữ ưu tú, có đủ tiêu chuẩn, nguyện vọng vào Đảng để bồi dưỡng, giới thiệu với cấp ủy; xây dựng mô hình “1+1” (1 chi hội khá kèm chi hội yếu; 1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức hội; 1 chi hội mạnh kết nghĩa giúp đỡ 1 chi hội yếu hoặc 1 hội viên có điều kiện hỗ trợ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn...); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Chính từ những việc làm thiết thực trên mà đời sống của chị em không ngừng được nâng lên, vai trò của người phụ nữ từng bước được khẳng định thành đạt trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó, tổ chức hội đã phát hiện và giới thiệu những nhân tố tích cực, hội viên ưu tú cho cấp ủy để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, từ các phong trào, hoạt động thực tế của hội tại địa phương, muốn phát triển được nhiều đảng viên từ hội viên ưu tú, phải làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn. Thường xuyên chú trọng giáo dục truyền thống, tư tưởng đạo đức, chính trị cho hội viên phụ nữ, nhất là duy trì sinh hoạt chính trị tư tưởng vào thứ hai tuần đầu của mỗi tháng, nhằm nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong cộng đồng, khơi dậy mong muốn, nguyện vọng trở thành đảng viên của hội viên phụ nữ, khơi dậy truyền thống yêu nước, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ nữ. Trong đó chú trọng đối tượng nữ trẻ, có đủ phẩm chất, năng lực. Do đó, số lượng quần chúng ưu tú là nữ được các cấp hội giới thiệu cho Đảng tăng hàng năm. Năm 2022, các cấp hội giới thiệu cho Đảng 1.008 nữ quần chúng ưu tú; năm 2023, giới thiệu 1.338 nữ quần chúng ưu tú; năm 2024 giới thiệu 1.224 nữ quần chúng ưu tú để Đảng kết nạp. 6 tháng năm 2025, các cấp hội đã giới thiệu 628 quần chúng nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Để làm tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng trong hội viên, phụ nữ cùng với những giải pháp đang thực hiện, đầu năm 2025, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với 6 công trình/phần việc, trong đó có công trình/phần việc phấn đấu toàn tỉnh giới thiệu 1.095 hội viên, phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bài và ảnh: Lê Hà