Phát huy vai trò truyền thông trong quản trị doanh nghiệp

Tại Hội nghị đánh giá công tác truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông trong quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa hình ảnh tích cực của ngành điện tới khách hàng và cộng đồng.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá công tác truyền thông của Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức ngày 15/6.

6 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai công tác truyền thông chủ động, đồng bộ trên nhiều nền tảng.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn Công ty đã thực hiện trên 1.000 sản phẩm truyền thông các loại. Trong đó có 298 tin, bài đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đạt trên 610% chỉ tiêu EVNNPC giao; 135 tin, bài đăng tải trên Website EVN và EVNNPC, vượt trên 650% kế hoạch; 75 tin, bài trên nhóm Đồng nghiệp EVNNPC; 587 bài đăng trên Fanpage Công ty cùng 25 video clip tuyên truyền được đăng tải trên Youtube, Tiktok và các nền tảng số khác.

Nội dung truyền thông bám sát thực tiễn sản xuất kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; chuyển đổi số; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống điện.

Đặc biệt, trong các đợt nắng nóng cao điểm, Công ty đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời giải đáp các vấn đề khách hàng quan tâm liên quan đến hóa đơn tiền điện, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh việc duy trì hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan báo chí, hoạt động truyền thông số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng đa phương tiện, tăng cường các sản phẩm video, hình ảnh và nội dung trực quan trên các nền tảng mạng xã hội. Công tác theo dõi, quản trị thông tin trên báo chí và không gian mạng được thực hiện thường xuyên, chủ động, góp phần hạn chế các thông tin sai lệch và không để xảy ra các vấn đề phức tạp về truyền thông.

Đại diện các phòng, ban trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại như chất lượng sản phẩm truyền thông giữa các đơn vị chưa đồng đều; tính chủ động cung cấp thông tin ở một số đơn vị còn hạn chế; đội ngũ làm công tác truyền thông chủ yếu kiêm nhiệm; số lượng sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa lớn trên nền tảng số chưa nhiều.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh, truyền thông không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà đã trở thành một công cụ quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Thông qua truyền thông, doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nâng cao tính minh bạch, tăng cường tương tác với khách hàng và xây dựng niềm tin đối với ngành Điện.

Giám đốc Công ty yêu cầu các phòng, ban và đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác truyền thông; chủ động cung cấp thông tin theo nguyên tắc “đúng - đủ - kịp thời - định hướng”; đẩy mạnh truyền thông về bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng, mùa mưa bão; chuyển đổi số; dịch vụ khách hàng; thanh toán không dùng tiền mặt; tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đồng thời tăng cường giám sát thông tin trên báo chí, mạng xã hội, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa ghi nhận những đóng góp và chúc mừng cán bộ phụ trách truyền thông Công ty.

Những tháng còn lại của năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông theo hướng chuyên sâu, tăng cường ứng dụng công nghệ số và sản xuất các sản phẩm đa phương tiện; xây dựng các sản phẩm truyền thông mang dấu ấn riêng của Công ty, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và trách nhiệm vì cộng đồng.

Với phương châm “Mỗi cán bộ công nhân viên là một kênh truyền thông”, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang từng bước phát huy hiệu quả công tác truyền thông như một công cụ quản trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lương