Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa: Tăng cường quản lý các cơ sở chế biến lâm sản

Ngoài làm tốt công tác bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), thời gian qua, Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa còn thực hiện tốt việc quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn theo Thông tư số 26/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa kiểm tra nguồn gốc gỗ tại một cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản tại phường Quảng Phú.

Hiện nay, trên địa bàn do hạt quản lý có 89 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản được cấp đăng ký kinh doanh. Đây là các cơ sở có hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua bán, chế biến và lưu thông gỗ, lâm sản. Vì vậy, công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đặc biệt là các quy định về nguồn gốc hợp pháp của lâm sản, được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các văn bản chỉ đạo trong công tác BVR, PCCCR và quản lý lâm sản; kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu lâm sản; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nói chung, chủ các cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ nói riêng về Nghị định 146/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nguồn gốc lâm sản, hồ sơ lâm sản và các yêu cầu trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa còn phối hợp với các lực lượng công an, quản lý thị trường, chính quyền các xã, phường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Đối với các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ các quy định, lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục.

Qua các đợt kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn do đơn vị quản lý đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục trong kinh doanh, chế biến lâm sản, môi trường, PCCC; không có dấu hiệu vi phạm về việc đưa lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp vào kinh doanh, chế biến. Nhờ quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, nhiều năm qua, trên địa bàn do hạt quản lý không có điểm “nóng”, điểm nổi cộm buôn bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Theo ông Trần Ngọc Thông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa, việc quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng là phòng ngừa từ sớm, từ xa. Khi các cơ sở thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thị trường lâm sản sẽ từng bước được minh bạch, qua đó góp phần ngăn chặn việc tiêu thụ lâm sản bất hợp pháp. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm là Thông tư số 26/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền...

Bài và ảnh: Khắc Công