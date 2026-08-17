Siết chặt quản lý môi trường, dịch bệnh và an toàn lao động trong chăn nuôi

Phát triển chăn nuôi phải gắn với bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn của người lao động, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt. Đây là yêu cầu được đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều 17/8.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.092 trang trại và 739.350 hộ chăn nuôi. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đã đầu tư các dự án chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện một số doanh nghiệp, tập đoàn có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như TH True Milk, Vinamilk, Xuân Thiện, Dabaco, New Hope...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh về quy mô, hoạt động chăn nuôi tập trung cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 28 xã, phường, phải tiêu hủy hơn 4.300 con lợn; dịch cúm gia cầm xảy ra tại 12 xã, phường, phải tiêu hủy hơn 89.000 con gia cầm.

Thời gian qua, cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý và xử phạt nhiều doanh nghiệp chăn nuôi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; trong đó, một số vụ việc có tính chất nghiêm trọng đã được chuyển cơ quan điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Đại diện doanh nghiệp chăn nuôi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, chủ trang trại đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm soát dịch bệnh và an toàn lao động trong chăn nuôi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là phát triển chăn nuôi phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn của người lao động; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt.

Đồng chí yêu cầu các doanh nghiệp rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý về môi trường, vận hành thường xuyên các công trình xử lý chất thải; các trang trại quy mô lớn phải lắp đặt camera giám sát công trình xử lý nước thải, chất thải, truyền dữ liệu 24/24 giờ về cơ quan chức năng và hoàn thành trước ngày 30/8.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ; rà soát các khu vực có nguy cơ cao như hầm biogas, bể chứa chất thải, khu vực kín, hệ thống điện, máy móc, thiết bị; tăng cường huấn luyện và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao; xác định công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn lao động trong chăn nuôi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát các trang trại chăn nuôi lớn; bổ sung các điểm nhạy cảm về môi trường vào chương trình quan trắc, giám sát tự động. Công an tỉnh tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi xả thải trái phép và vi phạm quy định về an toàn lao động. UBND các xã, phường phải nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở chăn nuôi, kịp thời xử lý phản ánh của người dân và chủ động phòng, chống dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Hải Đăng