Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách ở các xã vùng núi cao

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách thức quản lý và tiếp cận tín dụng chính sách ở các xã vùng núi cao. Tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn (NHCSXH Quan Sơn), việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, giao dịch và cung cấp thông tin không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng mà còn giúp người dân tiếp cận nguồn vốn, dịch vụ tài chính thuận tiện hơn.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Quan Sơn hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng.

Việc triển khai phần mềm quản lý tín dụng chính sách và VBSP SmartBanking được xem là bước đi cụ thể trong lộ trình hiện đại hóa hoạt động ngân hàng. Từ cán bộ ngân hàng, các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đến người dân, tất cả đang từng bước làm quen với phương thức làm việc, giao dịch trên môi trường số. Với người dân vùng cao, sự thay đổi ấy đang mang đến những tiện ích thiết thực. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, chị Vi Thị Chương, người dân tộc Thái ở bản Hạ, xã Tam Lư, hiện đang vay 100 triệu đồng vốn theo chương trình hộ cận nghèo, có thể chủ động kiểm tra lịch trả nợ, theo dõi các giao dịch và thông tin tài khoản. Những việc trước đây thường phải chờ đến ngày giao dịch tại xã hoặc trực tiếp hỏi tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thì nay có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên ứng dụng VBSP SmartBanking.

Chuyển đổi số tại NHCSXH không chỉ dừng lại ở việc phát triển các ứng dụng phục vụ khách hàng mà còn được triển khai đồng bộ trong quản lý nguồn vốn, quản lý tín dụng, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, cũng như công tác điều hành, giám sát và khai thác dữ liệu. Công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp hoạt động tín dụng chính sách được quản lý khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn. Là người trực tiếp chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến từng hộ dân, bà Ngân Thị Luôn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn bản Hạ, xã Tam Lư, chia sẻ: “Trước đây tôi thường làm việc với rất nhiều loại giấy tờ, phải lưu trữ, tổng hợp và tiếp cận các chính sách bằng văn bản giấy. Nay chỉ cần một chiếc điện thoại di động được cài ứng dụng là có thể cập nhật rất nhiều nội dung liên quan. Nhờ đó, tôi có thể quản lý hội viên, số dư nợ, số lãi phải nộp, số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên. Đồng thời, cung cấp thông tin cho hội viên ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào”.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, NHCSXH đặt mục tiêu xây dựng ngân hàng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả trên nền tảng công nghệ số; đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của người dân. Tại Phòng giao dịch NHCSXH Quan Sơn, chuyển đổi số được triển khai song song với việc mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, hướng đến mục tiêu để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả tốt hơn. Đến ngày 31/7/2026, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH Quan Sơn đạt gần 510 tỷ đồng, tăng 9,36% so với đầu năm với 5.428 khách hàng còn dư nợ. Phòng giao dịch cũng đã mở dịch vụ VBSP SmartBanking cho 2.493 khách hàng, đạt 101,96% kế hoạch được giao.

Ông Lê Hoài Nhơn, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quan Sơn, cho biết: “Đối tượng phục vụ của đơn vị là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác sinh sống tại các địa phương miền núi cao, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Chuyển đổi số không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hướng tới phục vụ người dân tốt hơn. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ phải bảo đảm đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại”.

Từ những cuốn sổ ghi chép tại các tổ tiết kiệm và vay vốn đến những giao dịch được thực hiện trên điện thoại thông minh, công nghệ số đang tạo nên những thay đổi tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách ở các xã vùng cao mà Phòng giao dịch NHCSXH Quan Sơn đang thực hiện. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn, chuyển đổi số còn mở thêm một cánh cửa để các dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với người nghèo và các đối tượng chính sách, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn mục tiêu an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Bài và ảnh: Minh Hà