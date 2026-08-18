Chính sách thuế mới của Mỹ gia tăng áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Việc Mỹ áp dụng mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Việt Nam từ ngày 24/7/2026 đang tạo thêm sức ép đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Khi chi phí thuế tăng, giá hàng hóa tại thị trường Mỹ có nguy cơ cao hơn, buộc doanh nghiệp phải tính toán lại giá thành, chuỗi cung ứng và chiến lược thị trường để duy trì sức cạnh tranh.

Công ty TNHH Triệu Thái Sơn đa dạng hóa thị trường, chủ động ứng phó với các chính sách thuế mới từ Mỹ.

Áp lực kép từ thuế và yêu cầu thị trường

Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều ngành hàng chủ lực, như: dệt may, da giày, gỗ, điện tử, máy móc, thủy sản... Vì vậy, mức thuế bổ sung 12,5% không chỉ làm tăng chi phí trực tiếp mà còn tạo sức ép lên toàn bộ chuỗi giá trị xuất khẩu. Đối với doanh nghiệp Thanh Hóa, tác động càng rõ khi nhiều ngành sản xuất có tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất khẩu của tỉnh phụ thuộc vào đơn hàng quốc tế. Với một đơn hàng trị giá lớn, phần thuế bổ sung có thể làm gia tăng đáng kể chi phí để đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, sức ép không chỉ đến từ mức thuế. Các nhà nhập khẩu Mỹ có xu hướng gia tăng yêu cầu về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, nguồn gốc nguyên liệu và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Điều này khiến doanh nghiệp đối mặt với thách thức cạnh tranh đồng thời về giá cả và chất lượng nguyên vật liệu với các nhà cung cấp đến từ nhiều quốc gia. Bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, cho biết: “Đối với các doanh nghiệp dệt may, đây là bài toán không dễ. Nếu giảm giá bán để chia sẻ gánh nặng thuế với đối tác, doanh nghiệp có thể giữ được đơn hàng nhưng lợi nhuận giảm. Ngược lại, nếu tăng giá tương ứng, nguy cơ mất đơn hàng và lợi thế cạnh tranh vào các đối thủ cùng ngành hàng ở các nước trong khu vực cũng rất rõ ràng”.

Theo quan điểm của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi chính sách thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại, doanh nghiệp địa phương không thể chỉ trông chờ vào việc đàm phán giảm thuế mà cần nâng cao năng lực nội tại. VCCI và các hiệp hội ngành hàng thời gian qua đều nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp tăng cường quản trị rủi ro, đa dạng hóa thị trường và nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu.

Chủ động thích ứng để giữ đơn hàng

Trước sức ép mới, nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đang chuyển từ tư duy “giữ đơn hàng bằng mọi giá” sang chủ động cơ cấu lại sản xuất và thị trường. Một trong những giải pháp được quan tâm là tiết giảm chi phí, nâng năng suất lao động, ứng dụng công nghệ và tối ưu logistics để bù đắp một phần chi phí phát sinh từ thuế.

Một hướng đi khác là đa dạng hóa thị trường. Bên cạnh Mỹ, doanh nghiệp Thanh Hóa có thể khai thác tốt hơn các thị trường mà Việt Nam đã có các hiệp định thương mại tự do như EU, CPTPP, RCEP và các thị trường châu Á. “Việc phân bổ đơn hàng hợp lý giữa nhiều thị trường sẽ giúp doanh nghiệp giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường duy nhất và chủ động hơn trước các thay đổi chính sách. Như công ty chúng tôi, từ đầu tháng 8/2026 đã chuyển sang tìm kiếm và ký được các hợp đồng xuất khẩu gỗ dán sang các nước thuộc thị trường EU”, ông Phạm Đình Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Triệu Thái Sơn (đóng tại Khu công nghiệp Triệu Sơn, xã Triệu Sơn) chia sẻ.

Thực tế cho thấy, mức thuế bổ sung 12,5% của Mỹ vừa là thách thức vừa là phép thử đối với năng lực thích ứng của các doanh nghiệp. Trong ngắn hạn, áp lực về giá và lợi nhuận là khó tránh khỏi. Nhưng về dài hạn, nếu doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, chủ động nguồn nguyên liệu và đa dạng hóa thị trường, sức cạnh tranh sẽ được củng cố.

Trong bối cảnh các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, điều quan trọng không chỉ là ứng phó với một mức thuế cụ thể, mà là nâng cao năng lực cạnh tranh, minh bạch chuỗi cung ứng và chủ động phản ứng nhanh trước thay đổi chính sách. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp Thanh Hóa nếu muốn giữ vững thị trường Mỹ, đồng thời mở rộng không gian xuất khẩu trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc