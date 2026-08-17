Cập nhật chính sách tài chính, thuế, nâng cao hiệu quả quản trị tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn cập nhật chính sách tài chính, thuế cho đội ngũ cán bộ, kế toán. Lớp tập huấn không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, kế toán nắm chắc các quy định mới mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng cường tính chủ động và nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn cập nhật chính sách tài chính, thuế với sự tham gia của 116 học viên là lãnh đạo các phòng, ban, chuyên viên phụ trách công tác tài chính, kế toán của Công ty Điện lực Thanh Hóa; trưởng và kế toán viên tại các đơn vị trực thuộc.

Tài chính - kế toán phải phục vụ quản trị, điều hành

Trong bối cảnh chính sách thuế, quản lý thuế, hóa đơn, chứng từ tiếp tục được cập nhật, việc thường xuyên nắm bắt quy định mới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện đúng chế độ mà còn là dịp để Công ty củng cố, hoàn thiện công tác tài chính - kế toán từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Theo ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, tài chính - kế toán phải thực sự phục vụ quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh. Số liệu không chỉ dừng ở yêu cầu báo cáo mà phải phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình sử dụng nguồn lực, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề cần lưu ý, qua đó cung cấp cơ sở tin cậy cho lãnh đạo trong quá trình ra quyết định.

Để làm được điều đó, các nghiệp vụ phải được thực hiện đúng ngay từ nơi phát sinh; hồ sơ, chứng từ đầy đủ, chính xác và luân chuyển kịp thời theo quy định. Bộ phận phát sinh nghiệp vụ chịu trách nhiệm về nội dung, khối lượng và hồ sơ; kế toán thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm soát, tham mưu và hạch toán. Trưởng các đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo sát sao, đồng thời tăng cường phối hợp giữa kế toán với các bộ phận kỹ thuật, kinh doanh, vật tư và các đơn vị liên quan.

Cập nhật quy định, thống nhất phương pháp thực hiện

Một trong những nội dung trọng tâm của lớp tập huấn là rà soát, cập nhật chính sách mới về quản lý tài chính theo Chỉ thị số 1984/CT-PCTH ngày 21/5/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Các nội dung được triển khai theo hướng xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và kết quả của từng bộ phận, cá nhân trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần thống nhất nhận thức, phương pháp áp dụng các quy định tài chính giữa Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Lớp tập huấn đã tập trung làm rõ những điểm mới trong chính sách tài chính, thuế, những nội dung doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình thực hiện, đồng thời phân tích các tình huống nghiệp vụ có thể phát sinh trong thực tế.

Bà Lê Thị Liên, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Điện lực Thanh Hóa trao đổi nghiệp vụ tại lớp tập huấn.

Bên cạnh nội dung cập nhật chính sách, bà Lê Thị Liên, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty trao đổi thêm những yêu cầu đặt ra trong công tác quản trị tài chính tại Công ty, những nội dung cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện và phối hợp giữa bộ phận kế toán với các đơn vị, phòng, ban liên quan. Qua đó, giúp học viên có thêm góc nhìn thực tiễn, gắn nội dung tập huấn với yêu cầu quản lý, điều hành và phối hợp công việc tại Công ty.

Với phương thức trao đổi hai chiều, học viên không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp đưa ra các tình huống thực tiễn liên quan đến thuế, hóa đơn, hạch toán, dòng tiền, vật tư, tài sản, sửa chữa thường xuyên, kinh doanh dịch vụ... Những nội dung cần thống nhất cách hiểu được chuyên gia phân tích, hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

Lớp tập huấn cũng trở thành diễn đàn để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những nội dung còn vướng mắc và cách thức thực hiện các nghiệp vụ liên quan. Tinh thần được quán triệt xuyên suốt là cùng một nghiệp vụ phải được hiểu đúng, thực hiện thống nhất, qua đó bảo đảm tính đồng bộ trong công tác tài chính - kế toán từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

Từ cập nhật chính sách đến nâng cao chất lượng quản trị

Đối với doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, mạng lưới đơn vị trực thuộc rộng, công tác tài chính, kế toán liên quan đến nhiều lĩnh vực, việc chủ động cập nhật chính sách có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành.

Mỗi thay đổi về chính sách có thể tác động trực tiếp đến quy trình nghiệp vụ, hồ sơ, chứng từ, nghĩa vụ thuế và công tác kiểm soát nội bộ. Do đó, điều quan trọng không chỉ là nắm được quy định mới mà còn phải kịp thời cụ thể hóa thành cách thức thực hiện phù hợp, bảo đảm các bộ phận, đơn vị phối hợp chặt chẽ và triển khai đúng ngay từ cơ sở.

Các học viên trao đổi tình huống thực tế, chuyên gia trực tiếp phân tích và giải đáp.

Ở góc độ đó, lớp tập huấn không đơn thuần là hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ mà còn góp phần củng cố nền nếp quản lý tài chính, hoàn thiện phương thức kiểm soát và nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ chuyên môn.

Từ những nội dung được cập nhật và trao đổi tại lớp, cán bộ làm công tác tài chính - kế toán có thêm cơ sở để chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản trị, điều hành. Qua đó, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Thanh Hóa được thực hiện hiệu quả, minh bạch và đúng quy định.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (LN)