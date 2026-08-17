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Xuân Lập thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Trường Xuân

LP
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(Baothanhhoa.vn) - UBND xã Xuân Lập vừa ban hành Thông báo số 406/TB-UBND ngày 17/8/2026 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trường Xuân.

Xuân Lập thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Trường Xuân

UBND xã Xuân Lập vừa ban hành Thông báo số 406/TB-UBND ngày 17/8/2026 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trường Xuân.

Xuân Lập thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Trường Xuân

Một góc xã Xuân Lập. Ảnh Hoàng Đông

Theo thông báo, Cụm công nghiệp Trường Xuân được quy hoạch tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích không quá 74ha. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện đúng theo các quy định Trung ương và của tỉnh.

Doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trường Xuân phải có đầy đủ hồ sơ và thực hiện trình tự theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Các nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND xã Xuân Lập, thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã.

Thông báo của UBND xã Xuân Lập nhằm công khai việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trường Xuân, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy định.

LP

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