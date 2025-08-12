Phát huy lợi thế xã trung tâm để chuyển mình mạnh mẽ

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian phát triển, xã Thiệu Hóa được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên và một phần thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Long. Với không gian phát triển mới rộng mở trên mọi phương diện, xã Thiệu Hóa đang có cơ hội để phát huy tiềm năng, lợi thế cho những bước phát triển đột phá mới về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Mô hình trồng dưa của HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa.

Xã Thiệu Hóa vốn nằm ở vị trí trung tâm kinh tế của huyện Thiệu Hóa cũ, là cửa ngõ phía Tây Bắc của đô thị trung tâm tỉnh. Không gian phát triển của địa phương hiện nay là kết quả kế thừa từ Chương trình XDNTM của các đơn vị hành chính cấp xã trước khi hợp nhất khi có 3/4 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 1 xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; thị trấn Thiệu Hóa đạt chuẩn đô thị văn minh.

Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã giúp hạ tầng giao thông của địa phương được đầu tư, nâng cấp đồng bộ; hạ tầng y tế, giáo dục được quan tâm; hệ thống công trình văn hóa - thể thao, công nghệ thông tin, viễn thông... phát huy hiệu quả đầu tư. Riêng trong giai đoạn 2020-2025, từ nguồn vốn ngân sách địa phương gần 3.000 tỷ đồng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với xã Thiệu Hóa, nông nghiệp vẫn giữ vai trò trụ cột quan trọng khi là một trong những địa phương đi đầu trong tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng công nghệ, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Theo thống kê, toàn xã đã có 195ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, trong đó có gần 11ha diện tích sản xuất dưa, rau trong nhà màng. Mô hình sản xuất rau an toàn, theo hướng VietGAP được mở rộng với diện tích 120ha, giá trị trung bình trên 500 triệu đồng/ha. Trên địa bàn có 2 doanh nghiệp sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ nông sản được đầu tư quy mô lớn, công nghệ tiên tiến hiện đại, gồm: Nhà máy chế biến nông sản Tâm Phú Hưng; Nhà máy chế biến lúa gạo của doanh nghiệp Thuần Dũng.

Không chỉ phát triển ổn định, bền vững ở lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng cao, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Toàn xã hiện có 2.400 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đáng chú ý, giai đoạn 2020-2025 lĩnh vực công nghiệp có nhiều điểm nhấn khi Cụm công nghiệp Vạn Hà 1 (17,5ha) được đầu tư với tổng vốn 104 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Vạn Hà 2 (23,5ha) tổng vốn đầu tư 189 tỷ đồng; Dự án cơ sở sản xuất Long Thành Hưng (5ha) vốn đầu tư 20 tỷ đồng; Dự án sản xuất giày dép xuất khẩu ALIVIA của Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan) có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng... UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn WHA (Thái Lan) đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Long Giang Duy và Khu Công nghiệp Long Công Thanh với tổng diện tích khoảng 700ha trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Từ những tiềm năng, lợi thế, kết quả của giai đoạn trước và xu hướng phát triển chung của tỉnh, xã Thiệu Hóa có nhiều cơ hội phát triển đột phá, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Theo Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Nguyễn Ngọc Hiểu, xây dựng và phát triển địa phương với không gian mới là nhiệm vụ có nhiều thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Ngay trong những ngày đầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã khẩn trương ổn định bộ máy, đồng thời rà soát, nghiên cứu, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh và những thách thức đặt ra, từ đó xác định rõ định hướng phát triển, thống nhất 3 nhiệm vụ trọng tâm tạo đột phá trong 5 năm tới. Đó là làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng xã Thiệu Hóa trở thành đơn vị hành chính phường trước năm 2030. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho đầu tư, sản xuất công nghiệp phát triển nhanh; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, sớm hình thành mô hình “Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số và công dân số”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Thiệu Hóa đến năm 2050 trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch chi tiết các tuyến giao thông trung tâm, định hướng quy hoạch các khu đô thị, thương mại hiện đại. Huy động tối đa nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đô thị hóa. Nâng cao năng lực quản lý đô thị, quản lý kiến trúc đô thị đảm bảo đồng bộ, hiện đại văn minh, nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị.

Bài và ảnh: Việt Hương