Pháp tăng tốc sản xuất tên lửa trong bối cảnh thiếu hụt đạn dược

Pháp đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng, trong bối cảnh nhu cầu tác chiến và hỗ trợ đồng minh gia tăng.

Tổng Tham mưu trưởng Không quân và Vũ trụ Pháp, Tướng Jerome Bellanger, cho biết nguồn cung đạn dược hiện vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt sau khi Paris tham gia hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh trong việc đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Ông nhấn mạnh Pháp đang huy động các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa nhằm bù đắp lượng đã sử dụng.

Theo Tướng Bellanger, việc duy trì đủ dự trữ đạn dược cho các nhiệm vụ hiện tại của lực lượng Không quân và Vũ trụ là yêu cầu cấp thiết, trong khi vẫn phải đáp ứng các cam kết quốc tế. Điều này đặt ra áp lực lớn đối với chuỗi cung ứng quốc phòng của Pháp trong ngắn hạn.

Giới phân tích cho rằng, tình trạng thiếu hụt đạn dược không chỉ là vấn đề riêng của Pháp mà còn phản ánh thách thức chung của nhiều quốc gia châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp và nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ gia tăng. Các nước phương Tây thời gian qua đã đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho đối tác, đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng để củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Pháp đang thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Ảnh: DW News.

Chính phủ Pháp những năm gần đây đã thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa quân đội, bao gồm tăng ngân sách quốc phòng và mở rộng hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Việc đẩy nhanh sản xuất tên lửa và các loại đạn dược được xem là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm bảo đảm khả năng tự chủ chiến lược.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp quốc phòng Pháp được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực sản xuất, rút ngắn thời gian cung ứng và thích ứng với nhu cầu gia tăng, qua đó góp phần củng cố năng lực phòng thủ quốc gia cũng như vai trò của Pháp trong các hoạt động an ninh quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: TASS, Reuters.