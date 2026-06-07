Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu gây chú ý tại lễ kỷ niệm Ngày D-Day ở Normandy

Ngày 6/6, phát biểu tại lễ kỷ niệm 82 năm Ngày D-Day ở Normandy (Pháp), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về tình hình châu Âu hiện nay, cho rằng khu vực này đang phải đối mặt với sự gia tăng của các hệ tư tưởng nguy hiểm và nhiều thách thức an ninh mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại lễ kỷ niệm Ngày D-Day ở Normandy. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nghĩa trang quân đội Mỹ ở Colleville-sur-Mer, ông Hegseth liên hệ vấn đề nhập cư và các thách thức an ninh hiện nay của châu Âu, với di sản lịch sử của cuộc đổ bộ Normandy, sự kiện then chốt trong Chiến dịch D-Day trong Thế chiến II.

Ông cho rằng nhiều khu vực ven biển châu Âu “đang chứng kiến những dòng người và làn sóng tư tưởng nguy hiểm” và đặt câu hỏi về phản ứng của các thủ đô châu Âu trước tình hình này.

Ông Hegseth cho hay: “Liệu các thủ đô châu Âu có hành động kịp thời để ngăn chặn điều đó hay không, hay đã quá muộn?”, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình vẫn có thể được kiểm soát.

Những phát biểu này tiếp tục phản ánh quan điểm cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, vốn nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu về chính sách nhập cư, kiểm soát biên giới và năng lực quản trị an ninh nội khối.

Theo các nguồn tin, các quan chức Mỹ thời gian qua cũng cho rằng, châu Âu đang đối mặt với những thách thức về hệ thống phòng thủ và quản lý nhập cư, đồng thời kêu gọi cải thiện năng lực ứng phó trước các áp lực an ninh và xã hội gia tăng.

Các cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm 82 năm Ngày D-Day ở Normandy - Pháp. Ảnh: Reuters.

Bài phát biểu được đưa ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 82 năm Ngày D-Day, sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi lực lượng Đồng minh, trong đó có Mỹ, đổ bộ lên bờ biển Normandy, mở đường cho việc giải phóng Tây Âu khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã.

Trong những năm gần đây, các cuộc tranh luận về nhập cư, an ninh biên giới và bản sắc văn hóa đã trở thành chủ đề nổi bật tại nhiều quốc gia châu Âu. Những phát biểu của ông Hegseth được cho là sẽ tiếp tục làm dấy lên các cuộc thảo luận về cách thức châu Âu ứng phó với các thách thức an ninh mới trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động.

Thu Uyên