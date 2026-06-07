Đức đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực răn đe

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 6/6 cho biết, Berlin sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự, thúc đẩy mua sắm quốc phòng và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội, trong bối cảnh nước này coi các thách thức an ninh từ Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: AP.

Phát biểu bên lề Ngày Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) tại thị trấn Neubiberg bang Bayern ông Pistorius nhấn mạnh, môi trường an ninh tại châu Âu đang có nhiều biến động, đòi hỏi Đức phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho quốc phòng. Ông Boris Pistorius cho hay: “Chúng tôi buộc phải tăng chi tiêu quốc phòng do những thách thức an ninh hiện nay. Điều quan trọng là phải đẩy nhanh quá trình mua sắm để bảo đảm các binh sĩ được trang bị và huấn luyện ở mức tốt nhất”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Berlin đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm nâng cao khả năng răn đe và củng cố vai trò của nước này trong cấu trúc phòng thủ chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông khẳng định Đức mong muốn tiếp tục giữ vị thế là đối tác quân sự lớn nhất của NATO tại châu Âu, đồng thời đóng góp nhiều hơn vào năng lực phòng thủ tập thể của liên minh.

Đức đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội lớn nhất trong nhiều thập niên. Ảnh: Reuters.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang thúc đẩy chiến lược cải tổ quân đội quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên. Hồi tháng 4, ông Pistorius cho biết quân đội Đức đã thông qua chiến lược quân sự toàn diện đầu tiên, nhằm xác định các nguy cơ an ninh tiềm tàng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong dài hạn. Chiến lược này đặt mục tiêu xây dựng Bundeswehr trở thành lực lượng quân sự chính quy mạnh nhất châu Âu vào năm 2039, đồng thời tăng đáng kể quy mô nhân lực quân sự. Theo kế hoạch, Đức hướng tới duy trì ít nhất 460.000 quân nhân và lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu, bao gồm binh sĩ tại ngũ, quân dự bị và nhân viên dân sự.

Trong những năm gần đây, Đức đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng và đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phù hợp với xu hướng tăng cường năng lực phòng thủ của nhiều quốc gia châu Âu trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực.

Thu Uyên