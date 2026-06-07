Mỹ không kích các mục tiêu Iran sau khi Iran phóng UAV trong đợt leo thang mới tại vùng Vịnh

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiến hành không kích các trạm radar ven biển của Iran vào ngày 6/6, sau khi bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng về phía eo biển Hormuz, trong diễn biến leo thang mới nhất làm phức tạp nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiến hành không kích các trạm radar ven biển của Iran vào ngày 6/6, sau khi bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng về phía eo biển Hormuz. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Theo Reuters, quân đội Mỹ nhận định bốn UAV của Iran nhằm vào hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và đã tiến hành không kích các cơ sở giám sát của Iran tại Goruk và đảo Qeshm. Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 và cảnh báo Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả từ các hành động mà nước này cho là bất hợp pháp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Bahrain để đáp trả các đợt không kích của Mỹ, đồng thời bắn vào bốn tàu chở dầu đang cố vượt qua eo biển mà không có sự cho phép của Iran.

Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết vào ngày 6/6 đã đánh chặn bảy tên lửa đạn đạo bay qua khu vực dân cư, gây thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong. Tại Bahrain, còi báo động vang lên và người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn. Kuwait và Bahrain đều lên án các vụ tấn công. Quân đội Mỹ nói rằng sáu tên lửa đã bị đánh chặn và một tên lửa khác không tới được mục tiêu.

Mỹ và Iran đang tiến hành chủ yếu các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm đạt một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng, trong đó các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tiếp tục thảo luận ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, một thỏa thuận vẫn chưa đạt được khi hai bên liên tục xảy ra các đụng độ rải rác.

Iran hiện yêu cầu được tiếp cận hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ bị phong tỏa, được miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô, chấm dứt phong tỏa các cảng biển và có thêm quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran để hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các quan chức cấp cao khác. Ảnh: Aa.

Truyền thông Iran đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran để hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các quan chức cấp cao khác. Pakistan hiện đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Theo hãng tin ISNA, ông Naqvi mang theo một “bức thư đặc biệt” từ Tổng tư lệnh quân đội và Thủ tướng Pakistan gửi tới Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc Washington giải phóng 24 tỷ USD tài sản của Iran đang bị đóng băng. Ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng nếu nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn.

Ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang chịu sức ép ngày càng lớn từ dư luận trong nước do giá nhiên liệu tăng cao và những tác động kinh tế từ cuộc xung đột. Trả lời NBC News, ông cho biết phần lớn năng lực sản xuất UAV và tên lửa của Iran đã bị phá hủy, song Tehran vẫn còn khoảng 20% kho tên lửa ban đầu. Ông Trump cho rằng giới lãnh đạo Iran vẫn chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận vì “vẫn giữ được sức mạnh và lòng tự tôn”, dù phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ cuộc xung đột.

Thanh Vân