Nga đẩy lùi đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào St. Petersburg

Giới chức Nga cho biết thành phố St. Petersburg ngày 6/6 đã hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất của Ukraine kể từ đầu xung đột, đúng vào ngày bế mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026.

Nga đẩy lùi đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào St. Petersburg. Ảnh: RT.

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt từ sáng sớm ngày 6/6 để đối phó với đợt tập kích quy mô lớn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân ở trong nhà và hạn chế ra ngoài trong thời gian lực lượng chức năng xử lý tình huống.

Người dân tại St. Petersburg và vùng Leningrad xung quanh cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn từ rạng sáng. Theo Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko, hơn 140 UAV đã bị bắn hạ trong đêm và rạng sáng cùng ngày.

Giới chức Nga khẳng định chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã gây gián đoạn hoạt động giao thông hàng không khi sân bay Pulkovo ở St. Petersburg phải tạm ngừng khai thác, hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc chuyển hướng đến các sân bay khác.

Đây là lần thứ hai khu vực St. Petersburg và Leningrad trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công UAV quy mô lớn kể từ khi Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg khai mạc hôm 3/6. Diễn đàn năm nay thu hút đại biểu và doanh nghiệp đến từ hơn 130 quốc gia, được xem là một trong những sự kiện kinh tế - đầu tư quan trọng nhất của Nga.

Cột khói đen bốc lên trên cảng St. Petersburg, Nga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, ngày 3/6/2026 (Ảnh: AP)

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine tiếp tục leo thang. Trước đó hai ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ, trong đó ông cho rằng nhiều người Ukraine sẽ ủng hộ việc các UAV tấn công nhân dịp diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Trong cùng bức thư, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua.

Đáp lại, Tổng thống Putin cho rằng hiện chưa có cơ sở để tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa, đồng thời khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại nếu những nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột được giải quyết. Điện Kremlin cũng tiếp tục đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm 2024 mà chưa diễn ra cuộc bầu cử mới.

Ngọc Liên