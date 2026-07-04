Pháp không có kế hoạch thay thế các năng lực quân sự cốt lõi của Mỹ

Văn phòng Tổng thống Pháp mới đây cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp tới tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ tập trung vào an ninh châu Âu, hỗ trợ Ukraine và việc điều chỉnh lại các nỗ lực phối hợp giữa Mỹ và châu Âu.

Pháp khẳng định Paris không có kế hoạch thay thế các năng lực quân sự cốt lõi của Mỹ. Ảnh: Anadolu.

Điện Elysee cho biết thách thức của hội nghị là các nước châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình, tăng cường đóng góp vào sự hỗ trợ dành cho Ukraine, đồng thời châu Âu và Mỹ cần điều chỉnh lại các nỗ lực phối hợp.

Theo Điện Elysee, chương trình nghị sự của hội nghị phản ánh những nguyên tắc cốt lõi mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo đuổi trong nhiều năm qua, gồm thúc đẩy quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, chia sẻ gánh nặng nhiều hơn giữa các đồng minh, tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tăng cường chia sẻ trách nhiệm nhằm khôi phục sự đồng thuận với Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Pháp cũng cho biết hội nghị dự kiến sẽ xác nhận cam kết cung cấp khoảng 70 tỷ euro (tương đương khoảng 80 tỷ USD) hỗ trợ Ukraine trong năm 2026 và duy trì mức hỗ trợ tương tự trong năm 2027. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh cam kết trên vẫn có thể được điều chỉnh trước khi chính thức thông qua.

Trả lời câu hỏi của báo chí về những năng lực mà Pháp sẵn sàng cung cấp cho NATO nhằm bù đắp việc Mỹ cắt giảm đóng góp theo mô hình lực lượng của NATO, Văn phòng Tổng thống Pháp khẳng định Paris không có kế hoạch thay thế các năng lực quân sự của Mỹ, đồng thời cho biết rằng các đồng minh châu Âu cần xem xét xây dựng một mô hình năng lực mới cho NATO.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda ngày 3/7 bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra cam kết rõ ràng và dứt khoát đối với Điều 5 của Hiệp ước NATO tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình LRT của Litva, ông Nauseda cho biết mong muốn hội nghị sẽ tái khẳng định cam kết về phòng thủ tập thể, nền tảng bảo đảm an ninh cốt lõi của NATO. Theo ông, Điều 5 cần tiếp tục được khẳng định là nguyên tắc “không thể tranh cãi” và là cam kết thiêng liêng của liên minh.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda kêu gọi Mỹ cam kết rõ ràng về nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO. Ảnh: Anadolu.

Đề cập đến những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump đối với mức đóng góp quốc phòng của các đồng minh, Tổng thống Nauseda cho rằng đây là lời kêu gọi các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo đảm an ninh chung, thay vì để tồn tại sự chênh lệch về mức độ đóng góp.

Liên quan đến sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Litva, Tổng thống Nauseda cho biết các quyết định về vấn đề này có thể được đưa ra trong vài tuần tới, song chưa rõ sẽ được công bố trước hay sau hội nghị. Theo ông, những tín hiệu từ phía Mỹ là tích cực, nhưng việc bố trí lực lượng tại châu Âu vẫn đang được rà soát tổng thể, do đó Litva được đề nghị chờ đến khi kế hoạch triển khai hoàn tất.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu