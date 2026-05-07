Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

Pháp cho biết nước này đang triển khai cụm tàu tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle dẫn đầu tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong khuôn khổ các phương án chuẩn bị cho khả năng bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp rời căn cứ Souda Bay trên đảo Crete, Hy Lạp, ngày 7/4/2026. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quân đội Pháp, tàu sân bay cùng các tàu hộ tống đã đi qua kênh đào Suez trong ngày 6/5 để tiến vào Biển Đỏ, sau gần hai tháng hoạt động tại Đông Địa Trung Hải. Pháp nhấn mạnh việc điều chuyển lực lượng này không liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết việc triển khai nhằm “tăng cường và trấn an an ninh khu vực”, đồng thời là một sáng kiến mang tính phòng thủ, phù hợp với luật pháp quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pháp và Anh đang dẫn đầu một nhóm hơn 40 quốc gia xây dựng kế hoạch nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đang bị gián đoạn do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết bất kỳ sáng kiến đa phương nào liên quan đến việc bảo đảm an ninh tại Hormuz sẽ chỉ được triển khai khi tình hình căng thẳng trong khu vực lắng xuống.

Tổng thống Macron cũng cho biết thêm rằng ông đã “kêu gọi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tận dụng cơ hội này trong cuộc điện đàm giữa hai bên”, đồng thời cho biết “sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump”. Ông nhấn mạnh: “Việc khôi phục ổn định tại Eo biển Hormuz sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tiến triển trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, tên lửa đạn đạo và tình hình khu vực nói chung”.

Tổng thống Pháp: Việc khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tiến triển trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Ảnh: AFP.

Tàu sân bay Charles de Gaulle hiện mang theo không đoàn gồm khoảng 20 tiêm kích Rafale, hai máy bay cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye và các trực thăng hỗ trợ. Đây là tàu sân bay hạt nhân duy nhất của Pháp và là tàu sân bay duy nhất ngoài Mỹ sử dụng hệ thống máy phóng cho máy bay.

Thúy Hà

Nguồn: Defence News