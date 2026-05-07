Pháp đề xuất “xử lý riêng vấn đề Hormuz”

Pháp vừa đưa ra đề xuất tách vấn đề Eo biển Hormuz khỏi các căng thẳng và tiến trình đàm phán rộng lớn hơn trong khu vực, đồng thời đưa ra các điều kiện cho một sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy chiến lược này.

Pháp đề xuất tách vấn đề Hormuz khỏi xung đột khu vực, đưa ra điều kiện cho sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Pháp ngày 6/5, Paris đã trình bày các đề xuất với cả Washington và Tehran nhằm xử lý vấn đề an ninh tại Eo biển Hormuz một cách độc lập với cuộc xung đột khu vực đang diễn ra.

Trong khi đó, theo Điện Elysee, Pháp đề xuất với Mỹ và Iran rằng hai bên nên “xử lý riêng vấn đề Hormuz” khỏi phần còn lại của xung đột và các cuộc đàm phán, bởi đây là “lợi ích chung”. Phủ Tổng thống Pháp cũng cho biết Paris đang đưa ra các “yêu cầu” cho việc triển khai một sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển này. Điện Elysee cho biết thêm, Pháp cũng đã đề xuất cho phép các tàu chở dầu của Iran tiếp tục đi qua Eo biển Hormuz với điều kiện Tehran tham gia vào các “cuộc đàm phán thực chất” mà Washington mong muốn. Phủ Tổng thống Pháp nhấn mạnh: “Điều chúng tôi nói với phía Mỹ là họ cần chấm dứt việc phong tỏa Hormuz và bảo đảm Iran sẵn sàng đàm phán về các vấn đề thực chất”.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về sự leo thang căng thẳng trong khu vực trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Tổng thống Macron hối thúc “Tất cả các bên phải ngay lập tức và vô điều kiện chấm dứt phong tỏa Eo biển Hormuz”. Ông cũng cho biết sứ mệnh hàng hải đa quốc gia do Pháp và Anh thành lập có thể giúp khôi phục niềm tin của các chủ tàu và các công ty bảo hiểm.

Về phần mình, các công ty vận tải biển hiện vẫn rất thận trọng do rủi ro tài chính quá lớn. Một con tàu trị giá hàng triệu USD nếu bị tấn công sẽ kéo theo thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, logistics và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, nhiều hợp đồng bảo hiểm có điều khoản loại trừ chiến tranh, đồng nghĩa doanh nghiệp có thể không được bồi thường nếu tàu mắc kẹt hoặc bị phá hủy trong xung đột.

Các tàu container neo đậu tại eo biểnHormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas của Iran hôm 2 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AP.

Giới chuyên gia nhận định ngay cả khi lệnh ngừng bắn được duy trì, ngành vận tải biển cũng khó có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Theo giới lãnh đạo cảng Los Angeles, chỉ một thỏa thuận hòa bình thực sự đáng tin cậy mới đủ để khôi phục niềm tin của các hãng tàu, công ty bảo hiểm và chủ hàng.

Hiện khoảng 1.600 tàu vẫn bị mắc kẹt hoặc phải chờ đợi quanh Eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và chưa có hành lang an toàn rõ ràng, khả năng tuyến hàng hải chiến lược này sớm hoạt động ổn định trở lại vẫn bị đánh giá là rất thấp.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu