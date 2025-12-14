Pháp đặt an ninh ở mức cảnh giác cao trong dịp lễ cuối năm

Ngày 13/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp yêu cầu các tỉnh trưởng trên toàn quốc đưa lực lượng an ninh vào trạng thái cảnh giác tối đa, đồng thời siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh tại những sự kiện quy mô lớn và các địa điểm công cộng đông người, trong bối cảnh nguy cơ khủng bố tiếp tục được đánh giá ở mức rất cao.

Lực lượng an ninh Pháp tuần tra tại chợ Giáng sinh ở Strasbourg, Pháp: Ảnh Daily Mail.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết tình hình an ninh hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong bối cảnh mức độ đe dọa khủng bố đang được đánh giá ở ngưỡng rất cao. Các sự cố gần đây xảy ra tại các nhà thờ, bao gồm cả hỏa hoạn và hành vi phá hoại, cho thấy nguy cơ mất an ninh vẫn đang hiện hữu và chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Điển hình, giới chức Paris đã quyết định hủy buổi hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn dự kiến tổ chức vào đêm Giao thừa trên đại lộ Champs-Élysées, viện dẫn các quan ngại về an ninh trong bối cảnh tình hình trật tự công cộng tại thủ đô Pháp diễn biến phức tạp. Cảnh sát Paris cho biết quyết định hủy hòa nhạc được đưa ra sau khi đánh giá các rủi ro an ninh, trong đó có nguy cơ phát sinh những tình huống khó kiểm soát liên quan đến dòng người đổ về khu vực trung tâm thành phố. Lực lượng chức năng không công bố chi tiết cụ thể, song xác nhận đã khuyến nghị chính quyền thành phố điều chỉnh kế hoạch tổ chức.

Màn bắn pháo hoa truyền thống diễn ra tại khu vực Khải Hoàn Môn. Ảnh: Sortiraparis.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa truyền thống vẫn sẽ diễn ra tại khu vực Khải Hoàn Môn khi đồng hồ điểm nửa đêm ngày 31/12. Tuy nhiên, chính quyền kêu gọi người dân hạn chế tụ tập đông người và ưu tiên theo dõi sự kiện từ xa.

Bộ Nội vụ Pháp cũng đã nâng mức cảnh báo an ninh trong toàn bộ dịp lễ cuối năm. Trong chỉ thị gửi tới các địa phương, Bộ này yêu cầu tăng cường hiện diện cảnh sát tại các khu vực đông người như chợ Giáng sinh, siết chặt kiểm soát phương tiện cơ giới tiếp cận các địa điểm nhạy cảm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thu thập và chia sẻ thông tin tình báo.

Giới chức Pháp khẳng định việc nâng cao cảnh giác không chỉ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố, mà còn để bảo đảm an toàn cho người dân và các cộng đồng tôn giáo, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Giang

Nguồn: NewYork Post.