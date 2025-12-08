Pháp cảnh báo áp thuế với hàng Trung Quốc: Nếu Bắc Kinh không phản ứng, châu Âu buộc phải mạnh tay

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông đã trực tiếp cảnh báo Trung Quốc về khả năng Liên minh châu Âu (EU) áp thuế với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không có biện pháp thu hẹp mức thâm hụt thương mại hơn 300 tỷ euro của khối. Ông nhấn mạnh đây là “vấn đề sống còn” với công nghiệp châu Âu và để ngỏ khả năng EU sẽ hành động theo mô hình Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Đại học Tứ Xuyên trong buổi gặp gỡ sinh viên ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào ngày 5/2/2025. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Les Echos sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã nêu thẳng lập trường với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Ông nói: “Tôi đã nói với họ rằng nếu họ không phản ứng, chúng tôi – người châu Âu – sẽ buộc phải có những biện pháp mạnh trong vài tháng tới.”

Ông Macron cho hay các lựa chọn của EU có thể “học theo” cách Washington đang làm, bao gồm áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng, châu Âu không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc cạnh tranh khi Mỹ áp thuế tới 57% - sau giảm còn 47% - với hàng Trung Quốc, khiến lượng hàng bị “chặn” tại Mỹ tràn sang thị trường châu Âu.

Theo Les Echos, thâm hụt thương mại EU – Trung Quốc đã vượt 300 tỷ euro trong năm 2024. Tuy nhiên, chính sách thương mại của khối thuộc thẩm quyền Ủy ban châu Âu, khiến việc đạt đồng thuận trở nên khó khăn. Tổng thống Macron thừa nhận Đức “chưa hoàn toàn đồng điệu” với lập trường cứng rắn, do nước này có lợi ích sâu rộng tại thị trường Trung Quốc.

Tổng thống Pháp cho biết, ngành công nghiệp ô tô của EU đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự cạnh tranh của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Pháp cảnh báo rằng, Trung Quốc đang tăng tốc chiếm lĩnh các trụ cột công nghiệp truyền thống của châu Âu. Ông cho rằng Bắc Kinh “muốn khoét sâu vào trung tâm mô hình công nghiệp và đổi mới của châu Âu”, đặc biệt trong lĩnh vực máy công cụ và ô tô.

Ông Macron khẳng định: “Chúng ta đang bị kẹt giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây là vấn đề sống còn của công nghiệp châu Âu.”

Trong chuyến công du, Tổng thống Pháp cũng thúc đẩy cân bằng thương mại thông qua việc thu hút thêm đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng cảnh báo rằng các doanh nghiệp Trung Quốc “không thể hành xử như những kẻ săn mồi với tham vọng bá quyền”. Ông nhấn mạnh EU phải bảo vệ những ngành dễ tổn thương như ô tô, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh của toàn khối.

Tổng thống Pháp cho rằng châu Âu cần một chiến lược kép: vừa bảo hộ hợp lý, vừa tăng tốc đổi mới để tránh tụt lại trong cuộc đua công nghệ – công nghiệp toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, France24.