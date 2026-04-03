Pháp cấm các cuộc tụ tập ​​của người Hồi giáo tại khu vực Paris, với lý do nguy cơ an ninh

Pháp đã cấm một cuộc tụ tập của người Hồi giáo dự kiến ​​diễn ra tại khu vực Paris trong những ngày tới, vì nó gây ra rủi ro an ninh.

Một người biểu tình giơ cao tấm biển có dòng chữ “Chúng tôi là người Hồi giáo và tự hào về điều đó” trong một cuộc biểu tình ở Paris vào ngày 11 tháng 5 năm 2025. Ảnh: AFP.

Chánh thanh tra cảnh sát Paris, Patrice Faure, viết trên mạng xã hội X: “Theo yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, tôi đã ban hành lệnh cấm tổ chức lần thứ 40 của Cuộc Họp Thường Niên của Người Hồi giáo tại Pháp, dự kiến từ ngày 3 đến ngày 6/4 tại Trung tâm Triển lãm Paris–Le Bourget”.

Ông Faure cho biết: “Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia và quốc tế đang chịu nhiều căng thẳng, với mức cảnh báo khủng bố tăng cao, nguy cơ rối loạn trật tự công cộng, và sự hiện diện đông đảo của lực lượng cảnh sát trên đường phố trong những ngày tới.”

Các thành viên lực lượng an ninh đứng bên ngoài văn phòng của Ngân hàng Bank of America tại Paris, sau khi các công tố viên chống khủng bố Pháp mở cuộc điều tra về âm mưu khủng bố ở Paris vào ngày 30 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Động thái trên được đưa ra sau khi Pháp tăng cường an ninh tại các địa điểm nhạy cảm ở Paris sau một vụ âm mưu đánh bom bị ngăn chặn nhắm vào văn phòng của Ngân hàng Bank of America cuối tuần trước, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran.

Khi được yêu cầu bình luận về tình hình, Makhlouf Mameche, người đứng đầu tổ chức lên kế hoạch cho sự kiện đã xác nhận lệnh cấm và cho biết thêm tổ chức của ông sẽ kháng cáo quyết định này lên tòa án.

Cảnh sát cho rằng sự phân cực chính trị sau cuộc bầu cử thành phố gần đây là một mối lo ngại khác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Nội vụ Pháp đang chuẩn bị dự thảo luật nhằm ngăn chặn sự thâm nhập của các phần tử Hồi giáo cực đoan vào các tổ chức Hồi giáo, dự kiến ​​sẽ được trình lên nội các của tổng thống Emmanuel Macron vào cuối tháng này.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, timesofisrael.