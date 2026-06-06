Các phi hành gia trở lại ISS sau sơ tán khẩn cấp do rò rỉ không khí nghiêm trọng

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phải ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp cho các phi hành gia đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), trạm không gian đang bay quanh Trái Đất ở độ cao 420 km với vận tốc 26.000 km/h. Nguyên nhân được xác định là do sự cố rò rỉ không khí đột ngột nghiêm trọng hơn dự kiến.

Các phi hành gia trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) đã phải sơ tán khi sự cố rò rỉ không khí trở nên nghiêm trọng. Ảnh: NASA.

Theo người phát ngôn Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Bethany Stevens, ngày 5/6, một vụ rò rỉ không khí đã được ghi nhận tại đường hầm kết nối của mô-đun dịch vụ Zvezda do Nga vận hành trên ISS. Vết nứt gây rò rỉ này đã được phát hiện từ trước, song mức độ thất thoát không khí bất ngờ gia tăng trong ngày.

Theo hãng tin Reuters, tốc độ rò rỉ không khí trên ISS trong những tháng gần đây duy trì ở mức khoảng 0,45 kg/ngày, nhưng đã tăng lên gần 0,9 kg/ngày vào ngày 5/6, cho thấy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

ISS hiện hoạt động ở độ cao khoảng 420 km so với Trái Đất, di chuyển với vận tốc gần 26.000 km/giờ. Trên trạm đang có 7 thành viên phi hành đoàn, gồm 4 người thuộc sứ mệnh Crew-12 được đưa lên quỹ đạo bằng tàu Crew Dragon của SpaceX dưới sự giám sát của NASA và 3 người thuộc sứ mệnh Soyuz MS-30 do Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) điều hành.

Theo các nguồn tin, hai nhà du hành vũ trụ Nga dự định sử dụng thiết bị cắt để tiếp cận khu vực có vết nứt nhằm phục vụ công tác sửa chữa. Tuy nhiên, NASA bày tỏ lo ngại đối với phương án này và quyết định kích hoạt quy trình khẩn cấp, yêu cầu các phi hành gia di chuyển đến tàu Crew Dragon 12 đang neo đậu tại ISS để sẵn sàng trong trường hợp phải rời trạm.

Tổng cộng 5 phi hành gia đã tham gia sơ tán, gồm 4 công dân Mỹ và Pháp cùng một nhà du hành vũ trụ Nga đang thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều phối của NASA. Hai nhà du hành Nga tham gia kế hoạch sửa chữa vẫn ở lại khu vực làm việc.

Tuy nhiên, khoảng hai giờ sau, NASA hủy bỏ lệnh sơ tán sau khi Roscosmos quyết định tạm dừng hoạt động sửa chữa để tiến hành đánh giá và phân tích dữ liệu kỹ lưỡng hơn. Các phi hành gia sau đó được phép trở lại ISS và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Roscosmos cho biết đã phát hiện hai vị trí rò rỉ trên trạm. Một điểm rò rỉ đã được xử lý, trong khi công tác chuẩn bị khắc phục điểm còn lại đang được triển khai. Cơ quan này khẳng định sự cố hiện không đe dọa đến an toàn của phi hành đoàn cũng như các hệ thống vận hành của ISS.

Hình ảnh từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được ghi lại vào ngày 9 tháng 10 năm 2024. Ảnh: Reuters.

Trong quá khứ, các lệnh trú ẩn hoặc sơ tán khẩn cấp trên ISS từng được kích hoạt do nguy cơ va chạm với mảnh vỡ không gian hoặc những biến động nhỏ về áp suất không khí. Tuy nhiên, trong hơn hai thập kỷ hoạt động của trạm, chưa từng xảy ra trường hợp phải sơ tán toàn bộ phi hành đoàn do sự cố kỹ thuật.

Hồi tháng 1 năm nay, một nhóm 4 phi hành gia thuộc sứ mệnh Crew Dragon 11 đã trở về Trái Đất sớm hơn kế hoạch khoảng một tháng sau khi một thành viên trong đoàn xuất hiện dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Thúy Hà