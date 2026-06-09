Pháp bắn hạ UAV xâm phạm không phận Latvia

Một máy bay chiến đấu của Pháp vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) không xác định trên bầu trời Latvia, trong bối cảnh các nước châu Âu ghi nhận gia tăng các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái tại khu vực.

Các chiến đấu cơ của Pháp tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận phái Đông của NATO. Ảnh: Reuters.

Vụ việc xảy ra ngày 8/6 trên khu vực Nautreni, cách biên giới Nga khoảng 15 km. Quân đội Latvia cho biết chiếc UAV đã xâm nhập không phận sau khi bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử, tuy nhiên không công bố nguồn gốc cụ thể của thiết bị. Theo truyền thông Latvia, đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ đánh chặn UAV kiểu này tại quốc gia này. Các máy bay chiến đấu của Pháp đang tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực Baltic. Bộ Quốc phòng Latvia cho biết đã công bố một số video do nhân chứng ghi lại, cho thấy vật thể bay bị bắn hạ, song hiện chưa tìm thấy mảnh vỡ để xác định chính xác nguồn gốc.

Trong khi đó, tại Moldova, một vụ việc tương tự được ghi nhận khi một UAV rơi xuống khu vực Orhei, phía bắc thủ đô Chisinau. Giới chức địa phương cho rằng thiết bị này có khả năng xuất phát từ Ukraine, dựa trên hình ảnh hiện trường có chi tiết linh kiện mang ký tự tiếng Ukraine. Các quan chức Moldova sau đó cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm gián tiếp đối với mọi sự lan rộng của xung đột trong khu vực, trong khi chưa đưa ra kết luận điều tra cuối cùng về nguồn gốc UAV.

Theo các báo cáo, những tháng gần đây ghi nhận nhiều sự cố máy bay không người lái tại một số nước châu Âu, đặc biệt tại khu vực Baltic và Biển Đen. Một số quốc gia cho rằng các vụ việc có thể liên quan đến hoạt động quân sự gần khu vực xung đột đang diễn ra, trong khi các bên liên quan đưa ra những giải thích khác nhau về nguyên nhân và trách nhiệm.

Trước đó, UAV rơi hoặc bị phát hiện tại Romania, Hy Lạp và một số khu vực khác, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ lan rộng của các sự cố an ninh liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Giới chức Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc sử dụng UAV gần khu vực biên giới có thể làm gia tăng rủi ro đối với các quốc gia thứ ba và khiến tình hình an ninh khu vực trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục tăng cường năng lực phòng không và giám sát không phận nhằm ứng phó với các tình huống tương tự.

Được biết, vụ việc tại Latvia phản ánh xu hướng gia tăng các sự cố liên quan đến UAV trong không phận châu Âu, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục biến động.

Thu Uyên