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Pháp ấn định lịch bầu cử tổng thống năm 2027

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/6, Chính phủ Pháp chính thức ấn định thời gian tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào mùa xuân năm sau, mở đường cho cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử khi Tổng thống Emmanuel Macron kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng.

Pháp ấn định lịch bầu cử tổng thống năm 2027

Ngày 30/6, Chính phủ Pháp chính thức ấn định thời gian tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào mùa xuân năm sau, mở đường cho cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử khi Tổng thống Emmanuel Macron kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng.

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Pháp ấn định lịch bầu cử tổng thống năm 2027

Pháp ấn định lịch bầu cử tổng thống năm 2027 để bầu người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.

Ảnh: Shutterstock.

Pháp đã chính thức lên lịch tổ chức vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo vào ngày 18/4/2027, và vòng bỏ phiếu quyết định dự kiến diễn ra vào ngày 2/5.

Theo quy định của hiến pháp nước Pháp, cuộc bỏ phiếu phải được tổ chức trong khoảng thời gian từ 20 đến 35 ngày trước khi nhiệm kỳ 5 năm hiện tại của Tổng thống Macron kết thúc.

Cuộc bầu cử năm 2027 được giới phân tích đánh giá là bước ngoặt chính trị lớn nhất của nước Pháp kể từ sau Thế chiến II, khi đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen đang đứng trước cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để giành quyền lực. Các cuộc thăm dò cho thấy phe cực hữu có thể dẫn đầu ngay từ vòng một, dù ứng cử viên chính thức vẫn chưa được xác định. Bà Marine Le Pen vẫn kỳ vọng có thể tham gia cuộc đua Tổng thống lần thứ tư. Trước đó, bà xếp thứ ba năm 2012 và hai lần liên tiếp vào vòng hai để đối đầu Tổng thống Emmanuel Macron.

Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy Jordan Bardella, vị thủ lĩnh 30 tuổi của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, đang dẫn đầu cuộc đua với 34% đến 36% tỷ lệ ủng hộ ở vòng một. Ông được dự đoán sẽ đánh bại hầu hết các đối thủ ở vòng đối đầu trực diện và được xem là người thừa kế chính trị của bà Marine Le Pen.

Pháp ấn định lịch bầu cử tổng thống năm 2027

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: The Japan Times.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Edouard Philippe (lãnh đạo đảng trung dung Horizons) vẫn là giải pháp thay thế mạnh nhất trước phe cực hữu với tỷ lệ ủng hộ đạt gần 20%. Ở phía cánh tả, chính trị gia kỳ cựu Jean-Luc Mélenchon cũng đang bám đuổi với mức 13% đến 16%, dù giới phân tích nhận định còn quá sớm để khẳng định ông có thể tạo ra thách thức thực sự hay không.

Thanh Giang

Nguồn: TRT World, France24.

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Từ khóa:

#Bầu cử tổng thống #Emmanuel macron #Nhiệm kỳ #Tỷ lệ ủng hộ

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