Phần Lan đề xuất nới lỏng quy định liên quan vũ khí hạt nhân

Chính phủ Phần Lan đã trình Quốc hội các đề xuất sửa đổi pháp lý nhằm điều chỉnh những quy định hiện hành liên quan đến hoạt động có yếu tố vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh nước này tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quốc phòng sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Phần Lan, các sửa đổi dự kiến tập trung vào Luật Năng lượng Nguyên tử và Bộ luật Hình sự, với mục tiêu loại bỏ một số hạn chế pháp lý đối với việc vận chuyển, quá cảnh và lưu trữ các phương tiện quân sự có liên quan đến năng lực hạt nhân của đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Antti Häkkänen cho biết, đề xuất này nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược có nhiều biến động, đồng thời tạo điều kiện để Phần Lan tham gia đầy đủ hơn vào cơ chế răn đe và phòng thủ tập thể của NATO.

Giới chức Phần Lan nhấn mạnh rằng, các thay đổi không đồng nghĩa với việc phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân, mà nhằm thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng cho các hoạt động của đồng minh, bao gồm khả năng tiếp nhận máy bay có năng lực mang vũ khí hạt nhân hoạt động trong không phận nước này. Động thái này được xem là bước điều chỉnh cần thiết để đồng bộ hóa luật pháp quốc gia với nghĩa vụ và tiêu chuẩn hoạt động chung của NATO.

Các quy định hiện hành của Phần Lan được thiết lập từ thập niên 1980, trong bối cảnh nước này theo đuổi chính sách trung lập và duy trì khoảng cách với các cơ chế răn đe hạt nhân. Những quy định này cấm toàn diện các hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập NATO năm 2023, Phần Lan đã từng bước rà soát và điều chỉnh chính sách quốc phòng.

Các đề xuất hiện đang được Quốc hội Phần Lan xem xét. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý trong chính sách quốc phòng của nước này, đánh dấu sự chuyển dịch từ cách tiếp cận thận trọng trước đây sang mô hình hội nhập sâu hơn vào cấu trúc an ninh của NATO.

Liên quan đến phản ứng quốc tế, Nga trước đó nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc mở rộng hoạt động quân sự của NATO gần khu vực biên giới. Tuy nhiên, đến nay chưa có phản hồi chính thức cụ thể từ phía Moscow đối với đề xuất mới nhất của Phần Lan.

Thu Uyên

Nguồn: Daily Times