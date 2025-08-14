Phấn đấu xây dựng phường Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước vào năm 2030

Sầm Sơn - vùng đất có vị trí địa chiến lược về kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa; một trọng điểm du lịch của xứ Thanh và khu vực Bắc Trung bộ cũng như của cả nước; nơi hội tụ di sản quý báu của di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn kiểm tra, nắm tình hình các dự án tái định cư trên địa bàn phường. Ảnh: Minh Tuyết

Với tầm nhìn chiến lược và tư duy mới về phát triển, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt những năm vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn trước đây, phường Sầm Sơn ngày nay đã triển khai có kết quả cao, toàn diện các mặt công tác, đưa tới những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Sầm Sơn trở thành “điểm sáng” của tỉnh trong hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH, HĐH, bền vững và bao trùm.

Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, kinh tế phường Sầm Sơn phát triển mạnh mẽ, năng lực sản xuất, quy mô kinh tế tăng nhanh; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, kinh tế tăng trưởng cao, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 12,7%, đứng thứ 2 toàn tỉnh; quy mô giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 28.025 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn tỉnh, gấp 2,16 lần và tăng 4 bậc so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 88,5 triệu đồng, tăng 1,47 lần so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Phường đã thực hiện có kết quả cao các khâu đột phá phát triển như: Đột phá về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp: Đột phá về công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; Đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới đạt kết quả tích cực. Từ đó, tạo ra diện mạo mới cho phường theo hướng văn minh, hiện đại.

Với việc lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ phường đạt kết quả rõ nét, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền ngày càng được củng cố. Qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm, giúp cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân Sầm Sơn đạt được trong thời kỳ đổi mới, là sự kết tụ của nhiều nhân tố, trong đó khẳng định vai trò tiên quyết về năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền và tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương của các tầng lớp Nhân dân. Những thành tựu đã đạt được, tạo tiền đề vững chắc, tạo thế và lực mới để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Sầm Sơn ngày nay vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Biển Sầm Sơn đã được khai thác đúng hướng để trở thành điểm du lịch thu hút khách bậc nhất cả nước. Ảnh: Minh Tuyết

Khi kết thúc sứ mệnh phát triển trong không gian TP Sầm Sơn, để mang diện mạo mới phường Sầm Sơn trong cuộc “cách mạng” về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Sầm Sơn tiếp tục kế thừa thành tựu, truyền thống được tạo dựng từ các giai đoạn phát triển trước đó để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng đất và con người nơi đây. Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, các mục tiêu, phương hướng lớn đã được xác định trong các nghị quyết trước đây, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Sầm Sơn xác định đến năm 2030: Xây dựng và phát triển phường Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp - thủy sản phục vụ du lịch; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, hài hòa giữa phát triển kinh tế với ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và văn minh đô thị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước.

Để hiện thực hóa thắng lợi mục tiêu hàng đầu đó, đòi hỏi cả trong tư duy và hành động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Sầm Sơn phải nắm bắt được vận hội, thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; coi nội lực là nhân tố có ý nghĩa quyết định, ngoại lực là nhân tố thúc đẩy rất quan trọng, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp to lớn để tạo các bước đột phá cho sự phát triển theo hướng nhanh và bền vững.

Trong đó, Đảng bộ phường quyết tâm đột phá vào “điểm nghẽn” của thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển các loại hình sản phẩm nổi trội, khác biệt, hấp dẫn, có giá trị gia tăng cao, nhất là phát triển dịch vụ và du lịch - ngành kinh tế trụ cột - xứng tầm của đô thị du lịch trọng điểm, với chất lượng dịch vụ và sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Tiếp tục tạo đột phá phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường. Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Chăm lo phát triển văn hóa xã hội, xây dựng con người Sầm Sơn thanh lịch, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, hướng về cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và toàn dân, tạo động lực cho phát triển.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực đầu tư của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Sầm Sơn sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, với ý chí, khát vọng và tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường bước vào “kỷ nguyên phát triển mới”. Quyết tâm tạo ra “kỳ tích” mới trong phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, phấn đấu vươn lên trở thành phường “kiểu mẫu” của một tỉnh “kiểu mẫu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lúc sinh thời.

Lê Trọng Thụ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn