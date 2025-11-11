Phản bác luận điệu xuyên tạc, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; trong đó, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Quan điểm này thể hiện sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự phát triển của kinh tế tư nhân để xuyên tạc đường lối của Đảng, gây hoài nghi trong xã hội. Việc nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái ấy là nhiệm vụ cần thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định tính đúng đắn, khoa học và nhất quán trong chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nhận diện các luận điệu xuyên tạc

Một số thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị cho rằng việc phát triển kinh tế tư nhân đồng nghĩa với việc khuyến khích quan hệ bóc lột, đi ngược lại mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họ lập luận rằng, kinh tế tư nhân dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, từ đó tất yếu dẫn đến việc bóc lột người lao động, làm gia tăng bất công xã hội và làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Rêu rao luận điệu “Kinh tế tư nhân sẽ lấn át kinh tế nhà nước, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng” - một luận điệu có tính chất ngụy biện, xuyên tạc nghiêm trọng đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tung tin rằng, việc khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân là biểu hiện của “tư bản hóa”, làm xói mòn vai trò của kinh tế nhà nước, từ đó dẫn đến mất định hướng xã hội chủ nghĩa. Gây nghi ngờ rằng khi kinh tế tư nhân trở thành “động lực quan trọng nhất”, nó sẽ có điều kiện để thao túng chính sách, tạo ra nhóm lợi ích, gây ra bất công xã hội. Từ đó xuyên tạc mục tiêu của Đảng, cho rằng Đảng đang “dần từ bỏ mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa”, chuyển sang mô hình tư bản chủ nghĩa trá hình.

Cùng với đó, tiếp tục đưa ra luận điệu “Phát triển kinh tế tư nhân sẽ dẫn đến bất bình đẳng, làm suy yếu mục tiêu công bằng xã hội của chủ nghĩa xã hội”. Đây là một luận điệu sai trái, phản động, cần được nhận diện và phản bác dựa trên lý luận và thực tiễn. Các đối tượng phản động thường viện dẫn những biểu hiện như khoảng cách giàu - nghèo gia tăng, hiện tượng phân hóa xã hội, sự giàu có của một bộ phận doanh nhân... để suy diễn rằng, việc Đảng khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển là nguyên nhân chính gây ra bất công xã hội. Và cho rằng, trong khi kinh tế tư nhân giàu lên thì người lao động vẫn còn bị bóc lột, thu nhập thấp, dẫn đến “giàu càng giàu, nghèo càng nghèo”. Từ đó, họ xuyên tạc rằng Việt Nam đang rời xa mục tiêu xã hội chủ nghĩa, đánh mất nguyên tắc công bằng, tiến bộ và nhân văn trong phát triển.

Một số phần tử cơ hội và thế lực thù địch còn cố tình thổi phồng, bóp méo thực tế, đưa ra những lập luận như: việc phát triển kinh tế tư nhân làm xuất hiện các “tập đoàn thân hữu" , móc nối với quan chức để hưởng đặc quyền, đặc lợi; tư nhân ngày càng giàu lên bằng “quan hệ hậu trường” thay vì cạnh tranh lành mạnh. Từ đó, họ suy diễn rằng các nhóm lợi ích này sẽ thao túng chính sách công, khiến Đảng và Nhà nước không còn giữ được vai trò độc lập, làm “tha hóa hệ thống chính trị”. Một số còn so sánh với “tư bản thân hữu” ở các nước khác để ngụy biện cho lập luận Việt Nam đang đi vào vết xe đổ của chủ nghĩa tư bản hoang dã. Với mục đích chống phá là kích động tâm lý bất mãn trong nhân dân đối với doanh nghiệp tư nhân và cán bộ quản lý; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm người dân nghi ngờ tính minh bạch trong điều hành kinh tế của Nhà nước. Từ đó tạo cớ để kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, xác định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lại càng ráo riết chống phá, họ rêu rao rằng, khi Đảng Cộng sản Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất" trong nền kinh tế quốc gia, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận chủ nghĩa tư bản và đang từng bước chuyển hóa mô hình kinh tế theo hướng tư bản hóa. Chúng cố tình đánh đồng sự phát triển của kinh tế tư nhân với việc từ bỏ vai trò của kinh tế nhà nước, xóa bỏ mục tiêu công bằng xã hội, phủ nhận mô hình xã hội chủ nghĩa, từ đó vu cáo rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã “thay đổi bản chất”, “đầu hàng trước chủ nghĩa tư bản”.

Cơ sở lý luận và thực tiễn

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, phương thức sản xuất đóng vai trò quyết định trong sự vận động và phát triển của xã hội. Trong đó, lực lượng sản xuất là yếu tố năng động nhất, quyết định đến sự biến đổi của quan hệ sản xuất. Chủ nghĩa Mác - Lênin luôn nhấn mạnh vai trò của các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế trong quá trình phát triển lịch sử, đặc biệt là vai trò của các lực lượng sản xuất cá nhân, bao gồm cả kinh tế tư nhân, trong một giai đoạn nhất định. Trong chính sách kinh tế mới (NEP) của Lênin cho phép một số thành phần kinh tế tư nhân và chủ nghĩa tư bản nhà nước hoạt động có kiểm soát dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik, Lênin đã từng nhấn mạnh “Chúng ta phải sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước như một nấc thang quá độ cần thiết để đi lên chủ nghĩa xã hội” [1] . Lênin không xem đây là sự thụt lùi mà là bước tiến chiến lược nhằm tận dụng ưu điểm của thị trường để củng cố chế độ mới và từng bước lên chủ nghĩa xã hội.

Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay - một giai đoạn quá độ dài, phức tạp và có đặc thù riêng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin khi xác định rõ rằng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình tổng quát của nền kinh tế Việt Nam trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong mô hình này, kinh tế tư nhân được thừa nhận là một thành phần kinh tế quan trọng, là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Từ góc nhìn của chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh tế tư nhân phản ánh hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, xuất hiện gắn liền với sự phát triển của sản xuất hàng hóa. Mặc dù trong chủ nghĩa xã hội, sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể được xem là nền tảng, song trong giai đoạn quá độ, việc phát triển lực lượng sản xuất đòi hỏi phải phát huy mọi tiềm năng từ các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Lênin từng khẳng định, trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, có thể và cần thiết phải sử dụng các yếu tố của chủ nghĩa tư bản nhà nước như một phương tiện để phát triển kinh tế. Theo đó, vai trò quan trọng nhất của kinh tế tư nhân hiện nay ở Việt Nam được thể hiện ở việc thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, tạo việc làm, huy động nguồn vốn và tăng trưởng kinh tế, từ đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tư nhân có khả năng thích ứng nhanh với thị trường, năng động trong đầu tư - kinh doanh, đóng góp lớn vào GDP, thu ngân sách và giải quyết lao động. Trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân sẽ tạo ra động lực đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia - điều mà chủ nghĩa Mác - Lênin luôn coi là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

Như vậy, trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, có thể khẳng định rằng việc phát triển kinh tế tư nhân không mâu thuẫn với định hướng xã hội chủ nghĩa nếu được đặt trong khuôn khổ pháp luật, dưới sự quản lý của Nhà nước và định hướng của Đảng. Đây là cách tiếp cận biện chứng, phù hợp với quy luật phát triển khách quan và thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Về thực tiễn, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng và không thể thay thế trong nền kinh tế quốc dân. Các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII năm 2017, đã xác định kinh tế tư nhân là một “động lực quan trọng của nền kinh tế”, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính về phát triển kinh tế tư nhân, xác định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, phản ánh đúng vị trí, vai trò mà khu vực này đang thực sự đảm nhiệm trong thực tiễn phát triển đất nước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khu vực kinh tế tư nhân (bao gồm doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể...) hiện chiếm khoảng 43-45% GDP cả nước, là khu vực có đóng góp lớn nhất so với các thành phần kinh tế khác. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước có tốc độ tăng trưởng cao, năng động trong đầu tư và sản xuất kinh doanh. Kinh tế tư nhân hiện sử dụng tới 85-87% lực lượng lao động ngoài khu vực nhà nước, góp phần quan trọng trong việc giảm thất nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân, nhất là tại các đô thị và vùng nông thôn đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang ngày càng đầu tư mạnh vào công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng mô hình kinh doanh hiện đại để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam như Vingroup, FPT, Thaco, Vinamilk, Tân Hiệp Phát... đã từng bước vươn ra khu vực và thế giới, thể hiện tiềm năng cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành nguồn lực quan trọng trong việc huy động vốn đầu tư phát triển, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội (trên 40%). Sự linh hoạt và khả năng chấp nhận rủi ro cao của tư nhân giúp nhanh chóng thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường hiện đại.

Kinh tế tư nhân có vai trò tiên phong trong xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường và kết nối chuỗi giá trị toàn cầu. Họ là lực lượng năng động trong tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), qua đó góp phần nâng cao vị thế và khả năng tự chủ của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Từ thực tiễn trên có thể khẳng định, vai trò quan trọng nhất của kinh tế tư nhân hiện nay là thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường năng động, hiệu quả và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự phát triển của kinh tế tư nhân không chỉ tạo ra của cải vật chất, mà còn tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu công bằng, tiến bộ xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Các giải pháp bảo vệ và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia ở Việt nam hiện nay

Để bảo vệ và khẳng định quan điểm rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, cần thực hiện một hệ thống giải pháp toàn diện cả về lý luận, chính sách và thực tiễn. Cụ thể:

Thứ nhất, củng cố cơ sở lý luận và tư tưởng chính trị.

Khẳng định nhất quán trong tư duy lý luận của Đảng và hệ thống chính trị là, trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần nhận thức rằng kinh tế tư nhân là một hình thức sở hữu phù hợp với giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin không phủ nhận sự tồn tại của sở hữu tư nhân trong thời kỳ quá độ, mà nhấn mạnh đến việc kiểm soát, điều tiết để phát huy mặt tích cực và hạn chế tiêu cực.

Việc khẳng định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” không có nghĩa là phủ nhận vai trò của các thành phần kinh tế khác (như kinh tế nhà nước hay kinh tế tập thể), mà là xác định vị trí phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay, nơi mà khu vực tư nhân có khả năng tạo ra tăng trưởng nhanh, linh hoạt, thích ứng thị trường tốt và có đóng góp lớn vào nền kinh tế. Phê phán tư tưởng bảo thủ, cực đoan coi kinh tế tư nhân là biểu hiện của “tư bản hóa”, là đối lập với chủ nghĩa xã hội. Cần chứng minh trên thực tế rằng kinh tế tư nhân không làm sai lệch định hướng xã hội chủ nghĩa khi được quản lý bằng pháp luật, định hướng bởi chính sách và chịu sự điều tiết của Nhà nước. Việc khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia không chỉ là một quyết sách kinh tế mà còn là một bước phát triển trong tư duy lý luận.

Cùng với đó là cần phải đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội thông qua: đưa nội dung về vai trò của kinh tế tư nhân vào các chương trình đào tạo lý luận chính trị, từ cán bộ quản lý nhà nước đến cán bộ Đảng, đoàn thể, nhằm tạo sự chuyển biến về tư duy trong lãnh đạo, quản lý và vận hành nền kinh tế; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân thông qua các phương tiện truyền thông, hội thảo, tài liệu tuyên truyền, truyền hình, mạng xã hội... để tạo sự đồng thuận trong xã hội, xóa bỏ định kiến cho rằng kinh tế tư nhân đối lập với chủ nghĩa xã hội.

Thư hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Hoàn thiện thể chế là giải pháp then chốt nhằm khơi thông nguồn lực, bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Giải pháp này cần được thực hiện đồng bộ trên các phương diện: (1) Bảo đảm quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh. Hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định pháp luật về quyền sở hữu: Nhà nước cần bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân về tài sản, vốn, quyền sử dụng đất, công nghệ... nhằm tạo sự yên tâm, an toàn trong đầu tư, kinh doanh. Hiến định hóa quyền tự do kinh doanh, các quyền này phải được đảm bảo bằng pháp luật và thực thi hiệu quả trên thực tế, tránh tình trạng quy định thì rõ nhưng thực thi lại phức tạp và chồng chéo. (2) Cải cách hệ thống tài chính - tín dụng. Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua chính sách bảo lãnh tín dụng, quỹ phát triển doanh nghiệp. (3) Đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý đất đai. Bảo đảm việc tiếp cận đất đai công bằng, hợp pháp, minh bạch đối với doanh nghiệp tư nhân; giảm rủi ro pháp lý từ những quy định mơ hồ về quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Thứ ba, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân bền vững và có năng lực cạnh tranh.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có chính sách hỗ trợ nghiên cứu - phát triển, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số. Thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp hỗ trợ tài chính, tín dụng, đào tạo nhân lực và kết nối thị trường. Kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước trong các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Xây dựng chính sách ưu đãi có chọn lọc và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững. Không ưu đãi đại trà mà tập trung vào các doanh nghiệp tư nhân có năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư vào công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hoặc có đóng góp xã hội lớn. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số: Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao chất lượng lao động và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Thứ tư, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, tăng cường vai trò của các tổ chức đại diện và xã hội hóa giám sát.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được xem là yếu tố cốt lõi để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa và sự phát triển bền vững. Cần tập trung vào việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng theo hướng gắn nhiệm vụ của tổ chức Đảng với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả, tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp và người lao động.

Để kinh tế tư nhân phát triển thực sự bình đẳng và đóng vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế, cần có sự đồng hành, hỗ trợ và giám sát từ các tổ chức đại diện cũng như toàn xã hội. Đây là lực lượng quan trọng giúp kết nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khu vực tư nhân, đồng thời thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước.

Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hội ngành nghề thông qua việc trao quyền và tạo điều kiện tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến kinh tế tư nhân thông qua các cơ chế đối thoại chính sách, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, giám sát thi hành pháp luật. Các tổ chức này cần tích cực phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tư nhân tới cơ quan quản lý; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thị trường, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Các hiệp hội cần củng cố bộ máy, đội ngũ chuyên gia, thể hiện tính chuyên nghiệp trong đại diện quyền lợi hội viên, tránh hình thức, thụ động, hoặc bị chi phối bởi lợi ích nhóm.

Khuyến khích các tổ chức nghiên cứu độc lập như các viện nghiên cứu, nhóm chuyên gia, tổ chức phi chính phủ có thể cung cấp dữ liệu, phân tích và phản biện khoa học đối với chính sách quản lý kinh tế tư nhân. Đây là nguồn lực trí tuệ quý báu hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc điều chỉnh chính sách hợp lý hơn với thực tiễn.

Thứ năm, nâng cao nhận thức xã hội và truyền thông tích cực.

Trong nhiều năm, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam từng bị nhìn nhận với định kiến hoặc thái độ thiếu tin tưởng, thậm chí nghi ngờ về mặt chính trị và đạo đức. Để kinh tế tư nhân có thể phát triển thực chất, cần thay đổi căn bản tư duy xã hội và hình ảnh của khu vực này trong mắt công chúng, cán bộ quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Giải pháp truyền thông và nâng cao nhận thức đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân trong chính đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Nhiều địa phương, cơ quan vẫn tồn tại tư tưởng “ưu tiên doanh nghiệp nhà nước, nghi ngờ doanh nghiệp tư nhân”, dẫn đến việc vận dụng chính sách thiên lệch, gây bất lợi cho doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ: Đưa nội dung về vai trò của kinh tế tư nhân vào các chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công chức, nhất là ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của doanh nghiệp. Cán bộ cần hiểu đúng và hành xử công bằng, khách quan, không thiên kiến.

Truyền thông về những đóng góp của kinh tế tư nhân, lan tỏa các thông tin tích cực về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng GDP, giải quyết việc làm, đổi mới công nghệ và phát triển vùng miền. Đây là cơ sở để thay đổi góc nhìn của xã hội, tạo sự công nhận chính đáng. Xây dựng hình ảnh doanh nhân chân chính, có đạo đức và trách nhiệm xã hội, cần khuyến khích hình ảnh doanh nghiệp tư nhân gắn với đổi mới sáng tạo, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, và đóng góp cho cộng đồng.

Tóm lại, Tóm lại, kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất trong phát triển nền kinh tế quốc gia. Trước các luận điệu sai trái, thù địch cho rằng phát triển kinh tế tư nhân là “chệch hướng xã hội chủ nghĩa” hay “tư bản hóa”, cần khẳng định rõ rằng, phát triển kinh tế tư nhân không làm suy yếu vai trò của Nhà nước hay phá vỡ định hướng xã hội chủ nghĩa, mà ngược lại, góp phần huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh quốc gia. Phát triển kinh tế tư nhân là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, phù hợp với tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Việc phát triển kinh tế tư nhân cần được định hướng, kiểm soát để bảo đảm phục vụ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

