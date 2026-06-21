Phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ, Mỹ và các bên chuẩn bị bước vào đàm phán kỹ thuật

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 20/6, cuộc đàm phán cấp kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock (Thụy Sĩ) trong ngày 21/6, theo các thỏa thuận tiếp theo của Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng phái đoàn đàm phán Iran, đã đến Thụy Sĩ vào tối 20-6. Ảnh: X/@mb_ghalibaf.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận phái đoàn đàm phán Iran đã hạ cánh xuống Zurich và đang di chuyển tới Bürgenstock để tham dự cuộc đàm phán. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, nước này hoan nghênh sự có mặt của phái đoàn Iran và sẽ tiếp tục duy trì môi trường “kín đáo và đáng tin cậy” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, Đài Truyền hình quốc gia Iran (IRIB) cho biết phái đoàn đàm phán của Tehran, mang mật danh “Minab 168”, đã đến Thụy Sĩ.

Trước thềm đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết, Tehran sẽ yêu cầu Washington giải trình về việc thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời cáo buộc Mỹ không kiềm chế được Israel và vi phạm các nội dung đã thỏa thuận. Theo ông Baghaei, Iran sẽ nêu rõ các yêu cầu liên quan đến việc Mỹ thực hiện cam kết và cách thức triển khai trên thực tế; nếu không, toàn bộ Bản ghi nhớ có nguy cơ đổ vỡ.

Pakistan cho biết, sẽ tham gia cuộc đàm phán với vai trò trung gian hòa giải cùng Qatar. Theo Văn phòng Thủ tướng Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Asim Munir sẽ tham dự cuộc họp tại Thụy Sĩ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã khởi hành đến Thụy Sĩ để tham dự cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: Reuters.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã khởi hành đến Thụy Sĩ để tham dự cuộc đàm phán. Trước đó, ông nhận định các cuộc tiếp xúc với Iran đang có tiến triển tích cực và bày tỏ hy vọng đàm phán sẽ đạt bước tiến về vấn đề hạt nhân cũng như thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon. Ông cho biết chỉ lưu lại Thụy Sĩ trong khoảng một đến hai ngày để tham dự các cuộc họp. Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ tiết lộ Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã lên đường tới Thụy Sĩ, trong khi ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng đã có mặt tại nước này để tham gia các cuộc đàm phán.

Hiện các bên vẫn giữ kín chương trình nghị sự của cuộc đàm phán. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, do tính chất bảo mật của tiến trình đối thoại, nước chủ nhà sẽ không công bố thêm thông tin về thành phần tham dự cũng như nội dung các cuộc thảo luận.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 tuyên bố sẽ không áp dụng phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 60 ngày với Iran cũng như sau thời hạn này, trừ trường hợp Mỹ quyết định áp đặt khoản phí nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz, với lý do Mỹ vi phạm Bản ghi nhớ hòa bình và Israel vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Nam Lebanon.

Thu Uyên