Peru có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử

Lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, bà Keiko Fujimori đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Peru sau vòng hai diễn ra ngày 7/6, trở thành nữ tổng thống đầu tiên được bầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, bà Keiko Fujimori, trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Peru. Ảnh: The New York Times.

Theo đó, kết quả kiểm phiếu chính thức do Cơ quan Bầu cử quốc gia Peru công bố cho thấy bà Keiko Fujimori đã giành được 50,135% số phiếu, tương đương 9.223.396 phiếu bầu, trong khi ứng cử viên cánh tả Roberto Sánchez, đạt 49,865%, tương đương 9.173.755 phiếu. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ là 49.641 phiếu, đánh dấu một trong những cuộc bầu cử tổng thống sít sao nhất trong lịch sử hiện đại của Peru.

Kết quả cuối cùng được quyết định chủ yếu nhờ lá phiếu của cử tri Peru ở nước ngoài. Trong khi ông Roberto Sánchez dẫn trước tại các điểm bỏ phiếu trong nước, khoảng 1,2 triệu cử tri Peru sinh sống ở nước ngoài, chủ yếu tại Mỹ và Argentina, đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo cho bà Fujimori.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Roberto Sánchez tuyên bố không công nhận chính phủ do bà Fujimori lãnh đạo và tiếp tục cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận. Tuy nhiên, Cơ quan Bầu cử Quốc gia Peru đã bác bỏ các đơn khiếu nại, khẳng định không có cơ sở chứng minh hành vi gian lận. Các phái đoàn quan sát bầu cử của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và Liên minh châu Âu cũng cho biết không phát hiện những sai phạm đáng kể trong quá trình bầu cử.

Bà Keiko Fujimori sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 28/7, đúng dịp Quốc khánh Peru. Ảnh:

The New York Times.

Về phần mình, phát biểu sau khi chiến thắng được xác nhận, bà Keiko Fujimori kêu gọi đoàn kết dân tộc và khẳng định sẽ lãnh đạo đất nước với tinh thần “khiêm tốn, thận trọng và trách nhiệm”. Bà cho biết đang chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực, bao gồm tham vấn Thống đốc Ngân hàng Trung ương và cân nhắc thành phần nội các mới.

Theo kế hoạch, bà Keiko Fujimori sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 28/7, đúng dịp Quốc khánh Peru, mở đầu nhiệm kỳ tổng thống 2026 - 2031. Đây là lần thứ tư bà Fujimori tranh cử tổng thống và cũng là lần đầu tiên giành chiến thắng, sau ba lần thất bại ở các cuộc bầu cử các năm 2011, 2016 và 2021. Bà Keiko Fujimori, 51 tuổi, là con gái của cố Tổng thống Alberto Fujimori, người lãnh đạo Peru trong thập niên 1990.

Ngọc Liên

Nguồn: The Latin Times.