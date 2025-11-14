Pencak Silat Thanh Hóa giành ngôi Nhất toàn đoàn lứa tuổi 18-45 tại giải vô địch các CLB quốc gia 2025

Sau gần một tuần tranh tài tại Gia Lai, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng và xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn lứa tuổi vô địch (18-45) tại Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2025 - giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 23 đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Các VĐV tranh tài tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku. (Ảnh: Báo và PTTH Gia Lai).

Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 9/11 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung chính gồm Tanding (đối kháng) và Senni (biểu diễn quyền).

Ở nội dung đối kháng (Tanding), các võ sĩ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp ở hai nhóm tuổi: 15-17 tuổi và 18-45 tuổi, với hệ thống hạng cân trải rộng cho cả nam và nữ. Riêng nội dung Senni có các bài biểu diễn Tunggal, Ganda, Regu và Solo, đòi hỏi kỹ thuật và tính nghệ thuật cao.

Đáng chú ý, đây là giải đấu cuối cùng trong năm 2025 của bộ môn Pencak Silat trước khi đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 33. Theo HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Hùng, những vận động viên nằm trong đội hình dự SEA Games - trong đó có nhiều gương mặt của Thanh Hóa - không góp mặt để tập trung cao độ cho chiến dịch quan trọng này.

Dẫu vậy, các tuyển thủ trẻ và tuyến kế cận của Thanh Hóa vẫn thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và chất lượng chuyên môn vượt trội.

Ở lứa tuổi 15-17, đội Thanh Hóa giành được 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ, trong đó nổi bật có: Hồ Thị Lê Lan – HCV hạng 54kg nữ; Lê Quỳnh Anh – HCV hạng trên 78kg nữ và Nguyễn Tiến Đạt – HCB hạng 57kg nam. Cùng với đó là các tấm HCĐ của Lê Thị Trà My (51kg nữ), Nguyễn Thị Huyền Trang (57kg nữ) và Nguyễn Đình Hiếu (66kg nam).

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung đối kháng lứa tuổi 18-45.

Ở lứa tuổi 18-45, Pencak Silat Thanh Hóa ghi dấu ấn với 6 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ, dẫn đầu bảng xếp hạng.

Các tấm HCV thuộc về: Nguyễn Thị Nga (60kg nữ); Nguyễn Thị Thùy Trang (65kg nữ); Trần Bá Duy (75kg nam); Cao Văn Quý (90kg nam); Lưu Vũ Tú (110kg nam) và Lê Ngọc Vũ (trên 110kg nam).

Một số gương mặt khác như: Lương Văn Quê (60kg nam), Nguyễn Thế Vũ (65kg nam), Phạm Tuấn Anh (80kg nam), Trịnh Thị Thùy (75kg nữ) xuất sắc vào đến chung kết và giành những tấm huy chương bạc. Huy chương đồng ở lứa tuổi này thuộc về: Vũ Thị Tuyết, Lường Thị Vân, Lê Thị Trà và Lê Bá Kết.

Đáng chú ý, vận động viên Nguyễn Tiến Tú đóng góp tới 2 huy chương ở nội dung Senni: HCB (Tunggal nam) và HCĐ (Solo nam).

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa xuất sắc giành 8 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ ở cả hai lứa tuổi.

Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia 2025 đã khép lại thành công với dấu ấn nổi bật thuộc về đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa. Thành tích này không chỉ cho thấy chiều sâu lực lượng và công tác đào tạo trẻ bài bản của Thanh Hóa, mà còn tạo động lực để đội tuyển tiếp tục phát triển, hướng đến đóng góp nhiều võ sĩ chất lượng cho Pencak Silat Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33 và các đấu trường quốc tế quan trọng tiếp theo.

Hoàng Sơn