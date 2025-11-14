Paris tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu 13/11

Ngày 13/11, chuông tại Nhà thờ Đức Bà Paris vang lên để tưởng niệm tròn 10 năm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng làm hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại thủ đô Pháp. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, với sự tham gia của các quan chức và người dân, nhằm tưởng nhớ các nạn nhân và nhấn mạnh thông điệp hòa bình, đoàn kết trước bạo lực.

Pháp tưởng niệm 10 năm vụ tấn công ở Paris. Ảnh: AFP.

Ngày 13/11/2015, đúng một thập kỷ trước, các vụ tấn công - do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tuyên bố gây ra - đã gây thương vong lớn khi có khoảng 90 người thiệt mạng tại phòng hòa nhạc Bataclan, nơi ban nhạc Mỹ Eagles of Death Metal đang biểu diễn, cùng nhiều người khác chết tại các nhà hàng, quán cà phê và các khu vực gần sân vận động Stade de France, nơi diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Đức. Vụ tấn công đã khiến 130 người thiệt mạng, gây chấn động toàn thế giới. Sự kiện này không chỉ làm dấy lên nỗi đau khôn nguôi với người dân Pháp mà còn thay đổi cách thế giới nhìn nhận về nguy cơ khủng bố tại các đô thị lớn.

Trong số các thủ phạm, Salah Abdeslam là thành viên duy nhất còn sống sót và hiện đang thụ án chung thân. Chín đối tượng còn lại đã tự sát hoặc bị cảnh sát bắn hạ.

Pháp trang trọng tưởng niệm các nạn nhân loạt khủng bố đẫm máu nhất ngày 13/11/2015. Ảnh: Reuters.

Trong buổi lễ tưởng niệm năm nay, bên cạnh tiếng chuông ngân vang, nhiều người đã đặt hoa và nến tại các địa điểm từng xảy ra thảm kịch, bày tỏ lòng tri ân đối với những nạn nhân và những người đã anh dũng hy sinh trong các vụ tấn công. Các quan chức Pháp nhấn mạnh thông điệp về sự kiên cường, hợp tác quốc tế chống khủng bố và cam kết bảo vệ an ninh, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới không quên những bài học từ quá khứ.

Thủ đô Paris đã tổ chức các lễ tưởng niệm trang nghiêm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn đầu các hoạt động. Ông chia sẻ: “Nỗi đau vẫn còn đó. Nước Pháp đoàn kết vì cùng tưởng nhớ đến những người đã không may thiệt mạng, hướng đến những người bị thương và gia đình của các nạn nhân".

Để tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố này, Bảo tàng Tưởng niệm Khủng bố sẽ chính thức khai trương vào năm 2029, dự kiến lưu giữ hơn 500 hiện vật liên quan đến loạt vụ tấn công và các nạn nhân, phần lớn do các gia đình cung cấp.

Sự kiện tưởng niệm 10 năm 13/11 không chỉ là dịp để hồi tưởng quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, đoàn kết và trách nhiệm chung trong việc bảo vệ cộng đồng trước những mối đe dọa khủng bố.

Thu Uyên

Nguồn: France 24, Reuters