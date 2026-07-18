Palestine cảnh báo Israel đẩy mạnh kế hoạch mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Ủy ban Chống định cư và Chống Bức tường ngăn của Palestine mới đây cảnh báo Israel đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó dự kiến xây dựng thêm 1.024 đơn vị nhà ở trên hơn 1.069 dunam (khoảng 107 ha) đất của người Palestine.

Ủy ban Chống định cư và Chống Bức tường ngăn của Palestine ngày 17/7 cảnh báo Israel đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: Aa.

Theo Ủy ban, Hội đồng Quy hoạch Cấp cao của Israel đã xem xét 9 kế hoạch xây dựng khu định cư kể từ đầu tháng 7. Trong số 1.024 đơn vị nhà ở được đề xuất, có 455 đơn vị đã được phê duyệt, còn 569 đơn vị đang hoàn tất các thủ tục quy hoạch. Cơ quan này cho rằng, hoạt động quy hoạch các khu định cư đã trở thành “một hệ thống tổng thể” nhằm tái định hình không gian địa lý của Palestine thông qua việc mở rộng các khu định cư, kết nối chúng với cơ sở hạ tầng của Israel, đồng thời hạn chế sự phát triển đô thị của người Palestine. Cơ quan này cho rằng chính sách đó là một biện pháp nhằm củng cố “việc sáp nhập trên thực tế” đối với các vùng đất Palestine bị chiếm đóng.

Trong diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/7 bày tỏ quan ngại trước các quyết định gần đây của Israel về việc mở rộng các khu định cư tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời cảnh báo những động thái này sẽ tiếp tục làm suy giảm triển vọng của giải pháp hai nhà nước.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết việc Israel phê duyệt nguồn kinh phí đáng kể để mở rộng các khu định cư sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện của các khu định cư tại những khu vực nhạy cảm ở Bờ Tây, đồng thời làm gia tăng tình trạng chia cắt và cô lập các cộng đồng người Palestine, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ cao hơn về các hành vi vi phạm nhân quyền. EU tái khẳng định lập trường lâu nay là không công nhận chủ quyền của Israel đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng kể từ tháng 6/1967, phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Một khu định cư mới của Israel gần Nablus ở Bờ Tây. Ảnh: Reuters.

Kết thúc tuyên bố, EU kêu gọi Israel chấm dứt việc tiếp tục mở rộng các khu định cư, hợp pháp hóa các tiền đồn định cư, trưng thu đất đai, phá dỡ nhà cửa, cưỡng chế di dời người dân và các biện pháp đơn phương khác mà theo EU sẽ làm suy giảm khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Liên hợp quốc nhiều lần khẳng định các khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo việc mở rộng các khu định cư làm suy giảm triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Thanh Vân

Nguồn: Aa, Tân Hoa Xã.