Mưa lớn gây sạt lở, nhiều hộ dân xã Quan Sơn phải sơ tán

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Quan Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến giao thông và đe dọa an toàn tại một số khu dân cư. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Các hộ dân có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã Quan Sơn đang được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quan Sơn, từ 18 giờ ngày 5/8 đến 9 giờ ngày 7/8, trên địa bàn xã có mưa to, lượng mưa đo được khoảng 160 mm.

Mưa lớn gây sạt lở tại 3 vị trí. Tại Quốc lộ 217, đoạn Km143+500 thuộc bản Quan Sơn, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực san gạt, hiện giao thông đã được khôi phục.

Lực lượng phương tiện được huy động hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Tại tuyến đường xã, đoạn Km00+750 thuộc bản Thanh Sơn, đất đá từ taluy dương sạt xuống, gây chia cắt hoàn toàn giao thông. Khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 500m3. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng xung kích, công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã trực 24/24 giờ để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tại khu dân cư bản Thanh Sơn, khu vực taluy dương phía sau các hộ dân xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 100m, có vị trí rộng khoảng 0,8cm. Khu vực này có 17 hộ dân và Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn.

Trước nguy cơ sạt trượt tiếp diễn, địa phương đã tổ chức sơ tán người dân. Đến 9 giờ ngày 7/8, có 5/17 hộ đã được sơ tán đến nơi an toàn, toàn bộ 17/17 hộ đã di chuyển tài sản khỏi khu vực có nguy cơ.

Ngoài ra, 8 hộ dân nằm dọc Quốc lộ 217 thuộc bản Thanh Sơn được xác định ở khu vực có nguy cơ cao và đang được theo dõi chặt chẽ.

Công tác di dời tài sản được các lực lượng nhanh chóng triển khai.

Đối với khu vực Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, địa phương đang theo dõi diễn biến tại khu vực và sẵn sàng phương án di dời khi tình hình trở nên phức tạp.

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ và sạt lở chưa gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp và các công trình khác trên địa bàn.

Nguy cơ sạt lở tiếp tục được cảnh báo ở nhiều vị trí trên địa bàn xã Quan Sơn.

Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lớn vẫn tiếp diễn, xã Quan Sơn đang duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 217.

Tại các vị trí sạt lở, chia cắt, địa phương đã bố trí biển báo, rào chắn, dây cảnh báo và lực lượng trực để hướng dẫn, ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, xã tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi mực nước tại các sông, suối, ngầm tràn và chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đình Giang