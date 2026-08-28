Pakistan và Kuwait ký thỏa thuận quốc phòng mới, mở rộng hợp tác quân sự

Pakistan và Kuwait đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới nhằm mở rộng đáng kể hợp tác quân sự song phương, trong đó Islamabad sẽ hỗ trợ Kuwait về huấn luyện, xây dựng năng lực và quản lý biên giới trong bối cảnh an ninh khu vực vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait ký thỏa thuận quốc phòng với người đồng cấp Pakistan. Ảnh: X.

Thỏa thuận được ký ngày 27/8 tại Rawalpindi, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pakistan của Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah. Văn kiện mới được xây dựng trên nền tảng thỏa thuận hợp tác quốc phòng mà hai nước ký năm 2023. Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Pakistan Khawaja Muhammad Asif và Tổng tư lệnh Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại trụ sở quân sự ở Rawalpindi.

Theo nội dung thỏa thuận, lực lượng vũ trang Pakistan sẽ hỗ trợ Kuwait trong một số lĩnh vực, gồm huấn luyện quân sự, xây dựng năng lực, quản lý biên giới và các lĩnh vực hợp tác quốc phòng khác do hai bên thống nhất. Quân đội Pakistan cho biết hai bên cũng trao đổi về tình hình an ninh khu vực, đồng thời nhất trí tăng cường quan hệ giữa các cơ quan quốc phòng và mở rộng hợp tác nhằm xây dựng một quan hệ đối tác lâu dài, góp phần thúc đẩy ổn định khu vực.

Pakistan và Kuwaitmở rộng hợp tác quân sự. Ảnh: AFP.

Thỏa thuận mới được đưa ra sau nhiều tháng Pakistan và Kuwait thảo luận về việc mở rộng hợp tác an ninh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kuwait chịu tác động từ những căng thẳng quân sự liên quan đến Iran và Mỹ, khiến nhu cầu củng cố năng lực phòng thủ của các quốc gia vùng Vịnh trở nên cấp thiết hơn.

Thỏa thuận với Kuwait diễn ra không lâu sau khi Pakistan ký các thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Pakistan đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng với Kuwait, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Islamabad đang mở rộng mạng lưới quan hệ quân sự tại Trung Đông và vùng Vịnh.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, các thỏa thuận này không chỉ giúp Pakistan mở rộng vai trò quân sự và chiến lược tại khu vực mà còn tạo thêm cơ chế để các quốc gia đối tác tăng cường năng lực phòng thủ, huấn luyện và phối hợp an ninh.

Thu Uyên

Nguồn: Wion.